Las seis zonas de Castilla-La Mancha afectadas por incendios que el Gobierno ha declarado como zona catastrófica
Se ha aprobado para un total de 63 comarcas de 11 comunidades autónomas españolas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para seis comarcas de Castilla-La Mancha por incendios.
A propuesta del Ministerio del Interior, las zonas de la región que se declararán serán las afectadas por los incendios de Loranca, Cardoso de la Sierra y Luzaga en la provincia de Guadalajara y de Sonseca, Polán y Almorox en la de Toledo.
En total, se ha aprobado para un total de 63 comarcas de 11 comunidades autónomas, por episodios ocurridos entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de este año.
Además de Castilla-La Mancha, las comunidades incluidas son las de Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y Región de Murcia.
Ayudas
Las personas afectadas han podido solicitar ya las ayudas que son competencia del Ministerio del Interior, destinadas a paliar daños personales y materiales.
Ahora, otros ministerios podrán adoptar determinados beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social, ayudas a las corporaciones locales o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.