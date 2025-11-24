Castilla-La Mancha y Madrid renovarán este martes el convenio de transportes que beneficiará a 35.000 personas

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes la renovación del convenio con la Comunidad de Madrid para el abono transporte.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la ampliación de la sección del Colegio Rural Agrupado 'Tierras de Viriato' en Garciotum (Toledo), donde ha precisado que el acuerdo conlleva una inversión de casi 40 millones de euros para los próximos cuatro años.

Asimismo, ha indicado que beneficiará a 35.000 personas de 105 municipios, la mayoría jóvenes.

"Asentamiento de población"

El presidente autonómico ha aprovechado para destacar el crecimiento de Castilla-La Mancha con el asentamiento de mucha población procedente de Madrid.

"Más de 20.000 personas que a lo mejor no se pueden permitir vivir en Madrid terminan viviendo en Castilla-La Mancha. Por eso mantenemos las mejores relaciones posibles con todas las regiones vecinas", ha explicado.

Por último, ha afirmado que se trata de un convenio que la Junta ha planteado que se amplíe incluso a Talavera de la Reina.