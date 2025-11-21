Toconar pide al PP "altura de miras" y critica la ausencia de propuestas en el debate presupuestario

El diputado regional del PSOE Álvaro Toconar ha instado este viernes al Partido Popular a mantener "altura de miras" en las Cortes de Castilla-La Mancha y a favorecer consensos que "alejen de una vez por todas del ruido y de los problemas internos del Partido Popular".

En una comparecencia ante los medios, Toconar ha cuestionado "dónde está el gobierno en la sombra" que el presidente del PP regional, Paco Núñez, anunció en 2021.

Ha señalado que, pese a que es "sabido que tiene pocos apoyos" dentro de su partido, resulta llamativa "la falta de noticias sobre toda esa gente que decía tener detrás de él", según recoge una nota de prensa del PSOE.

Para el parlamentario socialista, esta situación evidencia que Núñez "no tiene proyecto para esta región y tampoco liderazgo en su partido", algo que, a su juicio, se ha reflejado en los debates parlamentarios sobre el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026. Según Toconar, los 'populares' "no han llevado ni una sola medida en beneficio de esta tierra".

Enmienda de mentiras

Ha asegurado que lo único que ha presentado el PP ha sido una "enmienda a la totalidad llena de mentiras y falsedades hechas con inteligencia artificial".

Por ello, ha solicitado a Núñez que se sitúe "del lado de los intereses de Castilla-La Mancha, que hoy defiende mejor que nadie el Gobierno de Emiliano García-Page".

Presupuesto serio

Toconar ha defendido que los presupuestos para el próximo año "refuerzan los servicios públicos, las oportunidades y la dignidad de la ciudadanía, y blindan a la región frente a los recortes del PP en el pasado".

Ha destacado que las cuentas "muestran que hay un presupuesto serio para que Castilla-La Mancha siga avanzando", y ha puesto como ejemplo la inversión sanitaria prevista de 2.044 euros por persona, frente a los "menos de 1.200 euros" que, según ha dicho, se destinaban en 2015.

El diputado ha lamentado que, frente a esta apuesta, "tenemos a un PP, con el señor Núñez a la cabeza, haciendo una campaña ligada directamente a la mentira".