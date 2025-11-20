Los 10 aspirantes que lucharán por ser el Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha 2025: así puedes votar

Los Yébenes (Toledo) es uno de los pueblos que ha pasado a semifinales.

El concurso 'El Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha', organizado por Castilla-La Mancha Media (CMM), afronta su recta final. Este miércoles, el ente público ha dado a conocer los diez semifinalistas que continúan adelante en este concurso que, además del título, permitirá al ganador ser el escenario de las campanadas de fin de año.

Una vez que Mariló Leal y su equipo han dado a conocer las peculiaridades de los 15 aspirantes, los espectadores han elegido a sus favoritos para alcanzar la semifinal.

En la primera oleada se han clasificado Casas de Ves (Albacete), Daimiel (Ciudad Real), Huélamo (Cuenca), Berniches (Guadalajara) y Pelahustán (Toledo).

A ellos se han unido La Recueja (Albacete), Membrilla (Ciudad Real), Torrubia del Campo (Cuenca), Castejón de Henares (Guadalajara) y Los Yébenes (Toledo).

Mientras que Salobre (Albacete), Guadalmez (Ciudad Real), Olivares de Júcar (Cuenca), Chillarón del Rey (Guadalajara) y Nombela (Toledo) han sido los aspirantes que no han podido superar esta ronda.

Al igual que en la ronda anterior, el público podrá votar por su candidato favorito a través de la página web del concurso.

Los resultados podrán seguirse tanto en la emisión de televisión regional como a través de la plataforma digital gratuita CMMPlay y las redes sociales.