Page cree que el PSOE prevé elecciones en 2026: "Bastante gente de mi partido está calentando por la banda"

Emiliano García-Page ha insistido en 2026 como fecha probable para un adelanto electoral en España. El presidente de Castilla-La Mancha ha apoyado su opinión en los movimientos internos que percibe. "Veo a bastante gente de mi partido que está calentando por la banda", ha dicho en una entrevista realizada por Vicente Vallés en Metafuturo, un evento del grupo Atresmedia.

Page prevé que el rally electoral que descorcharán los comicios en Extremadura, una secuencia que continuará en Castilla y León y Andalucía, anticipa la convocatoria de generales. Según el jefe del Ejecutivo, altos cargos de su partido van a servirse del "pretexto de que va a haber metas volantes" antes de la eventual llegada final.

No obstante, Page se ha descartado, una vez más, como potencial candidato al liderazgo nacional del PSOE o la presidencia del Gobierno. Tampoco ha asegurado que vaya a buscar un cuarto mandato al frente de la Junta de Comunidades, aunque ha proyectado su "ilusión" por la responsabilidad que ocupa.

El presidente de Castilla-La Mancha ha deslizado que las dificultades del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un gabinete definido por su minoría parlamentaria, le impiden una proyección positiva ante los ciudadanos. "Los gobiernos se consolidan por la legitimación de ejercicio, no solo de origen".

Frente a la debilidad de Sánchez, "la alternativa no es nada tranquilizadora", ha comentado Page. La suma que casi todos los sondeos contemplan viene "acompañada de la extrema derecha".

Page ha rechazado la participación de Vox en un hipotético Ejecutivo liderado por el PP de Alberto Núñez Feijóo. Del mismo modo, también se ha opuesto a la posibilidad de un Gobierno en el que uno de los dos grandes partidos dejara gobernar al otro.

Aunque la "sociedad española está pidiendo de manera clamorosa un paréntesis de normalidad", un posible mandato "acordado" entre PSOE y PP "no se puede ni se debe dar en España", ha subrayado. El jefe del Gobierno de Castilla-La Mancha piensa que "es buena una dialéctica de izquierda y derecha", una dualidad que, en todo caso, debe ser "moderada".

Page ha apelado a la "normalidad institucional" y ha defendido la vuelta a "los grandes pactos de Estado" como receta por implementar. Además, ha señalado la importancia del "perfil del líder" para el entendimiento entre diferentes, un matiz que desborda las rigideces orgánicas e ideológicas de las respectivas formaciones.

El toledano ha reivindicado los "pactos no formalizados y las decisiones trenzadas que han hecho las cosas más fáciles y por los que el PP y el PSOE han hecho políticas que hubieran sido más del otro". Como ejemplos ha citado cómo al PSOE le tocó la reconversión industrial mientras el PP clausuró el servicio militar obligatorio, dos decisiones que se intuían más cercanas al rival.

Más allá de su invocación al bipartidismo que caracterizó las décadas pasadas, el presidente regional cree que "esto va serenándose", aunque la trayectoria de Vox se adivina alcista.

La entrevista de Vallés a Page ha abordado los riesgos del frentismo y la penetración del populismo en la sociedad, dos fenómenos de los que ha responsabilizado a los extremos ideológicos y del que no ha librado al Ejecutivo. "Cuanto más se empeñe el Gobierno en hablar de Franco, más provoca que la mitad que lo odia [al Gobierno] lo coja cariño", ha dicho sobre el respaldo ciudadano al dictador.

Por otra parte, el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ha recelado de la fórmula de primarias vigente en el PSOE "que nos tiene atrapados". Para la renovación de los partidos ha pedido un retorno a las vías tradicionales que les permita "volver a la normalidad y la certidumbre".