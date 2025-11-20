CCOO y UGT piden "medidas contundentes" por tres muertes por caídas en apenas 24 horas en Castilla-La Mancha

Los dos sindicatos mayoritarios en Castilla-La Mancha, CCOO y UGT, han pedido "medidas contundentes" después de que la región haya registrado tres accidentes laborales mortales en apenas 24 horas por caídas en altura en Casas Ibáñez (Albacete), Lezuza (Albacete), y Alcolea del Pinar (Guadalajara).

El secretario general de CCOO, Javier Ortega, en declaraciones realizadas antes de la inauguración de una jornada de vivienda en Guadalajara, ha advertido que esos accidentes son "absolutamente evitables".



"Creo que hay que hacer una reflexión seria", ha dicho Ortega, quien ha señalado que el sindicato pedirá, en el marco del Instituto Regional de Seguridad y Salud, que el sector de la construcción cuente con planes específicos de prevención en las obras.



"Si vamos por la calle y vemos que una persona está subida a un andamio y no lleva las medidas de seguridad, si vamos, si vemos circunstancias de este tipo, nos debe producir el horror o el cuestionamiento que en otros ámbitos nos pueden producir cosas tan sencillas como ponernos el cinturón de seguridad, por ejemplo, en un coche", ha dicho.



Además, ha reclamado que los accidentes "se investiguen" y "se asuman las responsabilidades por parte de quien ha incumplido las medidas de seguridad", de modo que "se aplique todo el peso de la ley para aquellas empresas incumplidoras".



El líder sindical ha recordado que los trabajadores autónomos "tienen acceso a todos los elementos de asesoramiento y de protección" de CCOO, ya que, ha advertido, es un colectivo con "alta accidentalidad".

UGT

Mientras, desde UGT han advertido que "la situación de la salud laboral en la región se está agravando de manera preocupante" y ha pedido "acciones contundentes que frenen esta lacra".



En este sentido, confían en que el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha marque "un verdadero punto de inflexión en la lucha contra la siniestralidad laboral".



A este respecto, la responsable de Prevención de Riesgos Laborales de UGT, Irene Ortega, ha reiterado la necesidad de que las empresas cumplan estrictamente la Ley de Prevención, que se refuercen los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo, y que se implante la figura del delegado territorial de prevención.