Castilla-La Mancha se despierta helada: los pueblos más fríos que han amanecido con temperaturas bajo cero

Castilla-La Mancha ha amanecido helada. La bajada generalizada de las temperaturas en toda península se está dejando notar en la región, donde amplias zonas han amanecido este jueves con las primeras heladas del invierno y termómetros bajo cero.

La provincia en la que más se ha dejado notar este desplome térmico ha sido la de Cuenca. Allí, dos de las localidades habituales en los ránquines de los lugares más fríos han visto cómo el termómetro descendía hasta los 3 grados bajo cero. Se trata de Salvacañete, que alcanzaba este registro a las 0:20 horas y Mira que lo hacía a las 3:50 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Muy cerca de ellos se ha quedado Tembleque. En este punto de la provincia de Toledo, se han alcanzado los -2,7 grados bajo cero a las 6:40.

También en la provincia conquense, Beteta y Alcázar del Rey han registrado -1,9 grados bajo cero a las 0:10 hora y 3:40 horas, respectivamente.

Baja la cota de nieve

Este descenso térmico se mantendrá durante toda la jornada, tal y como refleja la Aemet en su previsión para este jueves en Castilla-La Mancha.

Por lo demás, se esperan intervalos nubosos con probables brumas y algún banco de niebla matinal aislado, además de algunas precipitaciones, en general débiles, en los Sistemas Central e Ibérico, así como en zonas aledañas de la Alcarria y sin descartarse en Alcaraz y Segura.

La cota de nieve irá en descenso hasta alcanzar los 700-800 metros en zonas altas del nordeste.

Las temperaturas mínimas continuarán con pocos cambios en Guadalajara y sin cambios o descenso, en general ligero, en el resto. Por su parte, las máximas seguirán sin cambios o en ligero descenso en el tercio occidental y en descenso en el resto.

Se prevén heladas débiles principalmente en el nordeste, donde serán de mayor intensidad en zonas montañosas.

El viento soplará flojo y de dirección variable tendiendo a norte y noroeste a partir del mediodía, cuando se darán intervalos de mayor intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 11 grados en Albacete, entre los 1 y los 12 en Ciudad Real, entre -1 y 9 grados en Cuenca, entre 2 y 10 grados en Guadalajara y entre 2 y 12 grados en Toledo.