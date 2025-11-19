Page dirigirá el dictamen europeo sobre relevo generacional agrario tras el respaldo unánime en Bruselas

El vicepresidente segundo ha intervenido en la reunión de la Comisión NAT. JCCM

Castilla-La Mancha se convierte en protagonista en Europa al asumir la responsabilidad de liderar el dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la estrategia de relevo generacional en la agricultura presentada por la Comisión Europea.

La propuesta de la región ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Recursos Naturales, durante una reunión en la que ha intervenido el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero.

Se trata de la primera vez que Castilla-La Mancha encabeza un dictamen del Comité Europeo de las Regiones, un reconocimiento que, según Caballero, refleja la creciente influencia de la región en las instituciones europeas para defender sus intereses.

"La confianza depositada en nuestra región para asumir esta responsabilidad nos obliga a impulsar un apoyo decidido, estable y a largo plazo para garantizar el futuro del medio rural", ha destacado desde Bruselas.

Relevo generacional

El vicepresidente segundo ha remarcado la importancia del relevo generacional en el sector agrario, ya que el 90 % de la población de Castilla-La Mancha reside en zonas rurales o intermedias.

En su intervención, Caballero ha explicado que la estrategia europea busca duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la Unión Europea hasta alcanzar el 24 % en 2040, recomendando que los Estados miembros destinen al menos un seis por ciento de su gasto agrícola a facilitar esta transición.

Actualmente, solo el 2 % de quienes trabajan en la agricultura son jóvenes y la edad media se sitúa en 57 años, lo que subraya la urgencia de la medida.

Dificultades y endeudamiento

Caballero también ha señalado las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a la tierra y ha destacado la elevada tasa de endeudamiento, que alcanza el 69 % de la renta anual de las explotaciones.

"A pesar de los avances logrados en Castilla-La Mancha, donde se han destinado 225 millones de euros en cinco convocatorias para formar a 5.385 jóvenes agricultores, aún es insuficiente", ha reconocido.

Por ello, ha insistido en la necesidad de una Política Agrícola Común (PAC) valiente y en el mantenimiento, e incluso aumento, de los recursos destinados a este objetivo.

Llamamiento

El vicepresidente segundo ha hecho un llamamiento a las regiones europeas para que apoyen una estrategia integral que facilite el acceso a la tierra, la financiación para los jóvenes, su formación, la incorporación de innovación y la verdadera sucesión generacional.

Además, ha destacado que la estrategia debe contar con fondos suficientes y que su éxito dependerá de que se traduzca en avances reales en todos los territorios.

Caballero ha valorado también la mirada transversal de la estrategia, que integra políticas agrarias, educativas, de servicios rurales y de pensiones, junto con nuevas herramientas de seguimiento.

Consenso político

Por último, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la unidad y el consenso político: "Tendemos la mano a todas las formaciones políticas, porque el campo necesita acuerdos amplios, estabilidad y unidad".

Ha concluido defendiendo que "lo que nos une por encima de lo que nos diferencia: la vida de nuestros pueblos, la dignidad de nuestro sector agrario y el bienestar de las próximas generaciones".