El presupuesto de CMM para 2026 alcanza los 68,5 millones de euros, 1,9 millones más que en 2025

Castilla-La Mancha Media (CMM) contará en 2026 con un presupuesto de 68.579.000 euros, lo que supone 1,9 millones más que en el ejercicio anterior.

El incremento responde principalmente a la subida salarial del 1,5 % para la plantilla del ente público, al igual que el resto de empleados públicos, y al aumento de los gastos derivados de los derechos de retransmitir eventos deportivos.

La directora general de CMM, Carmen Amores, ha expuesto las líneas principales del presupuesto durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales, donde ha detallado que la Junta de Comunidades aportará 57,2 millones de euros.

Carmen Amores, directora general de CMM, acompañada de Jesús Santos, director de Recursos Corporativos de CMM, durante su comparecencia. CMM

Una cantidad que ha defendido al subrayar que "los ingresos comerciales nunca podrán pagar lo que cuesta un ente público", situación común a "todas las corporaciones públicas".

Conmemoración

Amores ha explicado que el aumento presupuestario cubrirá la subida salarial, los gastos de retransmitir los partidos de Primera RFEF —tras el ascenso del Guadalajara y el Talavera—, la conmemoración del 25º aniversario de emisiones y el despliegue de medios necesarios para ofrecer por streaming encuentros deportivos de estos equipos.

Del presupuesto total, 54,8 millones estarán destinados a la televisión y 5,6 millones a la radio, quedando unos 8 millones para el resto del ente, la mayoría para gastos de personal. En el caso de la televisión, CMM prevé invertir 47 millones procedentes de la aportación de la Junta y 2,3 millones de ingresos comerciales.

Apuesta por lo "local"

Amores ha destacado que, pese a la caída del 7 % en publicidad de las televisiones generalistas a nivel nacional, CMM mantiene sus cifras gracias a su apuesta por "lo local".

En cuanto a los gastos televisivos, 22,5 millones se destinarán a personal; 4 millones a la compra de películas, series, eventos deportivos y festejos taurinos; 10 millones a trabajos de productoras externas —como En compañía, Atrápame si puedes o el nuevo Bonica del tó— y 13 millones a servicios exteriores, incluidas las delegaciones provinciales.

Radio

La radio, por su parte, destinará 3,4 millones a personal y 1,8 millones a servicios exteriores, reforzando informativos, deportes y el proyecto PlayPodcast.

La directora general ha reivindicado que el ente público ofrece "la mayor oferta deportiva de su trayectoria", con seguimiento de equipos regionales en fútbol sala, Primera, Segunda y Tercera RFEF, balonmano masculino y femenino, fútbol y fútbol sala femenino, baloncesto en silla de ruedas y eventos como el Cross de Quintanar.

Récord histórico

También ha repasado la ejecución presupuestaria de 2025, destacando que CMM ha logrado su récord histórico de visualizaciones en redes, con 212 millones en los ocho primeros meses del año, superando todo lo acumulado en 2024.

En cuanto a contenidos taurinos, CMM ha emitido 75 eventos en lo que va de año, con 945.000 espectadores que han visto al menos un minuto de alguna retransmisión, y el canal gratuito Play Toros en CMMPlay suma 320.000 usuarios y casi 2 millones de visitas.

De cara a 2026, el ente invertirá 160.000 euros en el desarrollo de aplicaciones para Smart TV, con el objetivo de continuar la senda de innovación.

Tensión política

Tras la intervención de Amores, el portavoz de Vox, Iván Sánchez, ha acusado a CMM de ejercer una "persecución continua y constante" contra su formación y, tras asegurar que "nada ha cambiado", ha abandonado la comisión.

La diputada socialista María Jesús Merino ha calificado este gesto como una "falta de respeto" a los grupos parlamentarios, a las Cortes y a los profesionales del ente, y ha defendido que "CMM no es un gasto, es una inversión en democracia, cultura, innovación e igualdad territorial".

Por parte del PP, el diputado Santiago Serrano ha respaldado la subida salarial y el aumento destinado a retransmisiones deportivas, pero ha criticado la reducción de producción propia y la "insuficiente" apuesta presupuestaria por la innovación.