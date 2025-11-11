El pueblo más frío de Castilla-La Mancha se ha despertado por debajo de los 0 grados este martes

Castilla-La Mancha se ha despertado este martes con un panorama invernal. Las nieblas y los cielos cubiertos han provocado que las temperaturas hayan bajado en algunos puntos hasta superar el umbral de los 0 grados.

El municipio más frío de la región ha sido Salvacañete. Esta localidad de la provincia de Cuenca ha alcanzado los -0,6 grados centígrados a las 6:00 horas, marcando así la quinta temperatura más baja del país. Solo la han superado diferentes puntos del Pirineo leridano y oscense.

En la región ha habido otros dos pueblos que también han bajado de esa fría barrera. Se trata de dos localidades acostumbradas a convivir con el frío extremo en invierno y abonadas a los ránquines de bajas temperaturas.

A las 5:00 horas, los termómetros de Mira (Cuenca) marcaban los -0,2 grados centígrados mientras que en Molina de Aragón (Guadalajara) han llegado a los -0,1 grados centígrados a las 7:00 horas.

Previsión

Por lo demás, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes cielos nubosos y cubiertos con predominio de nubes altas y, en Toledo y Guadalajara por la mañana. Se espera abundante nubosidad baja acompañada de brumas y nieblas dispersas, más frecuentes en los valles de los ríos y en las sierras del sistema Central.

Las temperaturas experimentarán un leve aumento y los vientos soplarán flojos variables con predominio de la componente sur.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados en Albacete, entre los 5 y los 18 en Ciudad Real, entre 3 y 16 grados en Cuenca, entre 5 y 16 grados en Guadalajara y entre 5 y 19 grados en Toledo.