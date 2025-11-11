El Gobierno desplegará 179 quitanieves y más de 700 trabajadores en las carreteras de Castilla-La Mancha

El Gobierno central desplegará en Castilla-La Mancha un Plan de Viabilidad Invernal que movilizará, entre otros medios, 179 máquinas quitanieves y más de 700 trabajadores para tener a punto los 3.770 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado que atraviesan la región.

La encargada de ofrecer todos los detalles ha sido la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, quien ha estado acompañada en la comparecencia por la jefa de la Unidad Territorial de Protección Civil y Emergencias, Nuria Cuevas.

El objetivo del Plan, que coordina el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es "mantener las carreteras en condiciones seguras y garantizar la fluidez del tráfico durante los meses de invierno, especialmente en episodios de nieve o hielo", ha destacado la Delegación del Gobierno.

Tolón ha destacado el importante despliegue de medios previsto para esta campaña en el territorio de Castilla-La Mancha que se compondrá de 179 quitanieves, 104 estaciones meteorológicas, 37 plantas de salmuera, 34.076 toneladas de fundentes y más de 2,2 millones de litros de salmuera, además de 13 aparcamientos de emergencia con capacidad para 3.640 vehículos pesados. En total, el operativo moviliza a 707 trabajadores entre personal de empresas concesionarias y de la Administración General del Estado.

El Plan estará activo desde noviembre hasta el 30 de abril, cubriendo 3.770 kilómetros de vías estatales, tanto los 1.400 de autovías, como los 2.178 de carreteras convencionales y 192 de autopistas de peaje.

La delegada ha subrayado la coordinación constante entre administraciones y servicios públicos —Ministerio, DGT, AEMET, Guardia Civil, comunidades autónomas y ayuntamientos—, así como la importancia de la colaboración ciudadana siguiendo la información oficial y las recomendaciones ante situaciones meteorológicas adversas.

Comisión Regional

En este sentido, ha señalado que este mismo martes ha tenido lugar la reunión de la Comisión Regional de Vialidad Invernal, un organismo en el que están representadas todas las administraciones y los actores que intervienen en la seguridad y la asistencia en caso de emergencia en las carreteras de Castilla-La Mancha.

El objetivo es mantener y mejorar “el alto nivel de coordinación que tenemos en Castilla-La Mancha en la gestión de emergencias, porque somos conscientes de que la cooperación, la prevención, el trabajo previo y la anticipación son fundamentales para ofrecer una respuesta rápida y eficaz de los servicios públicos ante cualquier eventualidad”, ha indicado Milagros Tolón.

En el caso de Castilla-La Mancha, ha apuntado que “esta coordinación es una pieza fundamental en el entramado de protección civil de todo el territorio nacional, ya que por nuestra comunidad autónoma discurren 4 de los 6 ejes principales de alta capacidad que parten desde la capital de España”.

En este sentido ha dicho que “todos formamos parte del mismo sistema de prevención, control y asistencia; todos somos Estado, y nuestra obligación es servir a la ciudadanía por encima de cualquier límite administrativo”.

Finalmente, ha recordado que el cambio climático está generando fenómenos meteorológicos más extremos, lo que exige reforzar los servicios de emergencia y la concienciación social. “Campañas como esta nos preparan mejor para responder con eficacia y unidad ante cualquier eventualidad”, ha concluido.