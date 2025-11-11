Anulan un concurso de méritos en la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha por "desviación de poder"

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Toledo ha anulado el concurso de méritos convocado en septiembre de 2022 por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para cubrir las jefaturas de las oficinas comarcales agrarias, al considerar que se produjo una "desviación de poder".



La sentencia, fechada el 31 de octubre y que ha hecho pública el sindicato CSIF, ha calificado de "arbitraria" la configuración del sistema de provisión, que según ha apuntado hacía "prácticamente imposible el acceso a los puestos convocados de funcionarios distintos a los que ya los ocupaban".



Asimismo, ha reflejado que la provisión es "contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con la consiguiente desviación de poder de la Administración convocante".





CSIF ha celebrado la sentencia, que pone de manifiesto según ha destacado una "mala praxis administrativa" con el objetivo de "consolidar situaciones laborales irregulares que se habían mantenido durante más de una década".



Según ha relatado el sindicato en nota de prensa, la Consejería convocó el concurso singularizado de méritos en 2022 para cubrir las jefaturas de estas oficinas, que habían sido ocupadas de manera temporal a través de comisiones de servicio durante más de 15 años.



Esto supera "con creces" el límite legal que establece la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha y que es de dos años.



Asimismo, ha criticado que las bases del concurso "recompensaban directamente este incumplimiento de la ley", ya que limitaba la valoración de experiencia a los cuatro años anteriores a la convocatoria, lo que daba una "clara ventaja " a los funcionarios que ya ocupaban estos puestos temporalmente.



CSIF ha reprochado a la Consejería que no sólo "no corrige la temporalidad", sino que además "blinda las plazas a favor de los ocupantes, discriminando al resto".