Núñez reafirma su compromiso con el Tercer Sector y apuesta por trabajar con las organizaciones sociales

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reafirmado su compromiso con el Tercer Sector de la región, destacando la importancia de fortalecer la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sociales para ofrecer una atención de calidad a las personas más vulnerables.

Durante un encuentro con la Mesa del Tercer Sector, Núñez ha subrayado la necesidad de "avanzar hacia una Castilla-La Mancha más solidaria y cohesionada", poniendo en valor el papel que desempeñan las organizaciones sociales en la atención a quienes más lo necesitan.

El líder del PP-CLM ha expresado su agradecimiento a las entidades que forman parte del Tercer Sector por su trabajo constante y comprometido con la sociedad, y ha reiterado su disposición a impulsar políticas que contribuyan a su sostenibilidad y fortalecimiento.

Núñez Tercer Sector. PP CLM

Asimismo, Núñez ha incidido en la importancia de mantener los conciertos con las entidades sociales como herramienta esencial para garantizar estabilidad jurídica y seguridad económica en la prestación de servicios.

Mejorar calidad de vida

Con este encuentro, el presidente regional del Partido Popular ha querido reafirmar su apoyo al tejido asociativo y social de Castilla-La Mancha, y su voluntad de continuar trabajando de la mano con las organizaciones que integran el Tercer Sector para mejorar la calidad de vida de las personas y promover una sociedad más justa e inclusiva.