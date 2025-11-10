CCOO Castilla-La Mancha pide que los presupuestos de 2026 prioricen vivienda, rentas y empleados públicos

CCOO Castilla-La Mancha ha reclamado este lunes al consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 incluya medidas que refuercen la vivienda, amplíen las rentas mínimas y mejoren las condiciones de los empleados públicos.

El secretario regional del sindicato, Javier Ortega, ha explicado en rueda de prensa tras la reunión con Ruiz Molina que, aunque considera que los presupuestos son "correctos, adecuados y con una hoja de ruta basada en el mantenimiento de los servicios públicos", es necesario que también atiendan a estas tres demandas prioritarias.

Ortega ha subrayado que la buena evolución económica de Castilla-La Mancha debe beneficiar a los trabajadores y a las personas más desfavorecidas, y que esto no se logra únicamente mediante políticas fiscales, sino a través de inversiones públicas expansivas.

Javier Ortega Presupuestos. JCCM

El dirigente sindical ha valorado que más del 70 % del presupuesto esté destinado a gasto social y que algunas partidas hayan aumentado, como las relacionadas con el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo o las medidas contra la despoblación.

Crecimiento económico

Sin embargo, ha advertido que "el crecimiento económico está dejando muchas personas al margen", por lo que considera imprescindible que las rentas mínimas alcancen a más gente, que se mejore la situación laboral de los empleados públicos y que se ejecute de forma eficaz el plan de vivienda del Gobierno central, rompiendo "un círculo vicioso" que afecta al sector.

Por su parte, el consejero Ruiz Molina ha repasado algunas cifras del presupuesto, destacando que las políticas activas de empleo contarán con más de 340 millones de euros, 210 millones más que en 2015, en línea con el objetivo de "seguir reduciendo empleo".

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. JCCM

También ha señalado la consolidación del Instituto de Salud y Seguridad Laboral y el fortalecimiento del modelo único integrado de Formación Profesional, adaptado al modelo productivo regional, tanto de los sectores tradicionales como emergentes.

Despoblación

En materia de despoblación, el consejero ha apuntado que la mitad de la inversión de 2026 se destinará a garantizar los mismos derechos para las personas que viven en zonas con riesgo de despoblación, incluyendo mejoras en servicios públicos, conciliación, atención a la infancia y acceso a la vivienda.

Ruiz Molina ha concluido que los presupuestos buscan hacer partícipe a toda la ciudadanía de la riqueza generada en la región y reforzar el compromiso del Gobierno con las personas más vulnerables.