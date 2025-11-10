Castilla-La Mancha extenderá el confinamiento de aves de corral a todos los municipios de la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha publicará esta semana una orden para extender el confinamiento de aves de corral a los 919 municipios de la región, con el objetivo de contener la propagación de la gripe aviar.

La medida, que hasta ahora aplicaba el Ministerio de Agricultura afecta a 18 municipios, se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se espera que entre en vigor a mediados de semana.

Según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, la resolución impedirá que cualquier ave de corral, tanto de explotaciones como domésticas, tenga contacto con aves salvajes.

No obstante, se permitirá la cría con normalidad siempre que se mantenga aislamiento del contacto directo con aves silvestres.

Martínez Lizán ha reconocido que se trata de una medida "difícil" para los manejos de las explotaciones, pero ha asegurado que es esencial para proteger la continuidad del sector, considerado estratégico para la región.

Venta de huevos

Castilla-La Mancha cuenta con 11,6 millones de gallinas, y la orden permitirá mantener la venta de huevos camperos y ecológicos a pesar del confinamiento, algo que no podrían garantizar las explotaciones si decidieran encerrar voluntariamente a sus aves.

El consejero ha explicado que, hasta el momento, se han sacrificado 150.000 gallinas en tres explotaciones de la región afectadas por riesgo de gripe aviar.

Algunas ya han culminado los trabajos de limpieza y desinfección, incorporando aves centinela para retomar su actividad en las próximas semanas. Una explotación en la provincia de Guadalajara aún realiza labores de limpieza antes de introducir los animales centinela.

Incidencias detectadas

Además, todas las incidencias detectadas han afectado a gallinas, descartándose casos en otras especies como gansos o pollos de carne en Talayuelas (Cuenca).

Martínez Lizán ha destacado que el foco principal de riesgo actualmente se encuentra en la fauna salvaje, especialmente en las zonas cercanas a lagunas donde pueden estar presentes aves migratorias.

Por ello, Castilla-La Mancha ha decidido aplicar medidas más amplias que las dictadas por el Ministerio, con el fin de impedir la dispersión de la enfermedad y proteger la continuidad del sector.

Situación nacional

En el ámbito nacional, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la serenidad y el rigor ante el aumento de los riesgos por gripe aviar en España, tras la entrada en vigor de la norma que obliga al confinamiento de las aves de corral en zonas de especial riesgo y vigilancia.

Según Planas, la medida afecta a 1.199 municipios de toda España y busca evitar el contacto entre aves silvestres y de cría, especialmente gallinas ponedoras, en explotaciones avícolas.

El ministro recordó que en las últimas semanas se han sacrificado más de dos millones de gallinas ponedoras en España, principalmente en Castilla y León, y enfatizó que las medidas adoptadas no pretenden alarmar, sino prevenir males mayores.

Efecto en los precios

Planas ha subrayado que el Gobierno seguirá vigilando la evolución de la enfermedad y la seguridad alimentaria, asegurando que cualquier efecto en los precios será puntual y sin margen para especulaciones.

Respecto al mercado, ha destacado que el consumo de huevos ha aumentado más del 30 % en los últimos dos años, lo que ha producido un efecto de incremento de precios, aunque la proteína sigue siendo asequible y de alta calidad.