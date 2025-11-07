Paco Núñez reivindica el papel de los mayores y del mundo rural como "pilares del futuro" en Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido el papel protagonista de las personas mayores y del mundo rural como "pilar" en el futuro de la región y de Europa, resaltando que Castilla-La Mancha envejece más rápido que la media nacional, con "un índice de envejecimiento que creció un 4,4 %".

Durante su intervención en el Congreso de la European Seniors' Union celebrado en Ciudad Real, organizado por la presidenta de Afammer y vicepresidenta de ESU del PP Europeo, Carmen Quintanilla, ha agradecido “su trabajo incansable en defensa de las mujeres del mundo rural, de las personas mayores y de los valores de la región”, según ha informado el PP.

“Hoy hay más de 404.000 personas mayores de 65 años en la región, un 25 % de las cuales viven en soledad, y el 70 % son mujeres, muchas de ellas en el mundo rural”, ha añadido.

Núñez ha destacado, instantes antes de la intervención del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “los mayores son la memoria viva de Castilla-La Mancha, pero también su presente activo”, por lo que “merecen vivir donde siempre han vivido, con dignidad, atención y servicios”.

El presidente regional del PP ha incidido en la necesidad de garantizar en el medio rural servicios básicos como la sanidad, el transporte, la conectividad digital y la presencia de la Administración, destacando que “el envejecimiento rural no es un problema, sino una oportunidad”.

Además, ha insistido en la importancia de impulsar programas públicos contra la soledad no deseada, fomentando el acompañamiento, el voluntariado y la colaboración intergeneracional.

Visita a Bruselas

El líder de los ‘populares’ en Castilla-La Mancha ha puesto el foco en la defensa del campo y de la Política Agraria Común (PAC), tras los encuentros mantenidos esta semana en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

“Esta PAC es profundamente injusta para Castilla-La Mancha, por lo que no podemos aceptar recortes ni renunciar a un solo euro destinado a nuestro campo”, ha asegurado, por lo que “una PAC debilitada pone en riesgo la vida en nuestros pueblos y la calidad de vida de los mayores”.

En ese sentido, ha destacado que “defender una PAC justa es defender la vida en nuestros pueblos, y defender la vida en nuestros pueblos es defender la vida de nuestros mayores”.

“Levantaré la voz siempre, aquí, en Madrid o en Bruselas, para defender nuestra tierra y a nuestra gente, ya que construir una Castilla-La Mancha viva, un campo fuerte, unos pueblos habitados y unos mayores protagonistas de su tiempo es mi reto como alternativa al Gobierno y lo será mañana como presidente de Castilla-La Mancha”.

Finalmente, el líder del PP castellanomanchego ha felicitado a la European Seniors' Union por “su labor en la defensa de los mayores en Europa y por situar su valor como una prioridad política”, reiterando que “la experiencia, la solidaridad y el trabajo de los mayores son el verdadero motor de una Europa más justa y más humana”.