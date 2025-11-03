El tiempo da un respiro a Castilla-La Mancha con una semana cálida: habrá un bajón térmico desde este día

Un anticiclón será el protagonista atmosférico de estos días en la Península. La semana arrancará con días templados, sin frío notable, pero las temperaturas caerán a partir del jueves.

Según ha informado Meteored (eltiempo.es), del lunes al miércoles los termómetros marcarán entre 1 y 3 grados por encima de los valores normales para esta época, superando los 20 grados de máxima en muchos puntos y los 25 en el valle del Guadalquivir.

Será a partir del jueves cuando se produzca un bajón térmico, con máximas que estarán entre 12 y 17 grados.

Además, las lluvias dominarán en la mitad occidental desde el inicio de la semana. Será una vaguada que podría dejar precipitaciones y tormentas en Castilla-La Mancha en las últimas horas del miércoles y en las primeras del jueves.

Previsión del lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos, tendiendo a despejarse en las horas centrales del día y finalizar con intervalos de nubes altas cruzando de oeste a este.

No se descartan brumas y algún banco de niebla en zonas altas de Cuenca y Albacete al principio y al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso o sin cambios, excepto en el sureste de Albacete, donde habrá descensos.

El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente este durante la primera mitad del día y la componente sur durante la segunda.