El PSOE pedirá que se revisen las subvenciones a Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha de años anteriores

El PSOE de Castilla-La Mancha pedirá que se revisen las subvenciones de los años anteriores de Vox en las Cortes y ha instado a la formación a auditar las cuentas de sus grupos en los ayuntamientos y en las diputaciones donde tienen presencia.

Así lo ha expresado el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, después de conocerse el supuesto envío de 34.000 euros de la asignación de Vox en Castilla-La Mancha a la sede nacional del partido.

"La semana pasada nos enteramos de que Vox tenía que devolver 34.000 euros de 2024 por financiar alegalmente a la dirección de Abascal. Además, sabemos que en Alcázar de San Juan Vox lleva dos años sin justificar más de 21.000 euros a intervención. Mucho nos tememos que ha sido una orden generalizada a los ayuntamientos, a los grupos de las diputaciones provinciales y desde las Cortes de Castilla-La Mancha", ha expresado.

Por ello, ha pedido una auditoría a Vox Castilla-La Mancha para detallar las cuentas de sus grupos municipales y de sus grupos en las diputaciones provinciales.

Investigación

Asimismo, ha anunciado que el PSOE pedirá una investigación de las cuentas en las Cortes de Castilla-La Mancha, ya que "se está haciendo una financiación alegal y masiva desde los ayuntamientos, desde las diputaciones y desde las Cortes donde está Vox al partido de Abascal".

"Estos que vinieron a regenerar la política, a la primera de cambio, se aprovechan para financiar el partido de Abascal en vez de hacer actividades en sus territorios. Nos parece un mal presagio de lo que puede ser Vox en Castilla-La Mancha", ha sentenciado.