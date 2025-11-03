El PP acusa al Gobierno de Page de quitar autobuses para las pruebas de cáncer de mama; Sanidad lo niega

El PP de Castilla-La Mancha ha criticado que la Junta de Comunidades haya "eliminado los autobuses" que trasladan a las mujeres desde distintos municipios de la provincia hasta el Hospital Universitario de Toledo para la realización de las pruebas de detección precoz del cáncer de mama, un extremo que fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han negado.

En una nota de prensa, el diputado del PP en las Cortes regionales, Juan Antonio Moreno, ha solicitado aclaraciones "urgentes" tanto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, como al presidente regional, Emiliano García-Page.

"El pasado jueves ya pedimos explicaciones al consejero de Sanidad en el pleno de las Cortes, pero no obtuvimos ni una sola respuesta", ha señalado el representante del PP. Según Moreno, "la falta de sensibilidad y de planificación del Gobierno de Page está generando una situación muy grave que pone en riesgo la salud de muchas mujeres toledanas".

Moreno ha demandado al Ejecutivo regional "restablecer de manera urgente" el servicio de autobús gratuito desde los municipios más pequeños hasta el hospital de referencia de la capital autonómica. Por su parte, Sanidad ha apuntado que los "traslados están funcionando".

El PP ha definido a la flota sufragada por la Junta como un "servicio esencial". Desde la Administración regional insisten en que los responsables médicos del programa de cribado han confirmado el buen funcionamiento del programa y la llegada de los grupos previstos.

De meses y años

Del mismo modo, el PP ha denunciado que desde el mes de marzo no se están citando a las mujeres de municipios como San Pablo de los Montes o Quintanar de la Orden. Al respecto, desde la Consejería de Sanidad ha aclarado que el cribado del cáncer "toca en un año y no en un determinado mes". Por tanto, se prevé que entre noviembre y diciembre se completen todas las pruebas pendientes correspondientes a 2025.

La demora que se ha producido en determinados municipios toledanos se relaciona con la incorporación de algunas cohortes del baby boom al programa de detección precoz. En todo caso, y más allá de coincidan los meses, "lo importante es hacerlo dentro del mismo año", han remarcado desde Sanidad.

Por su parte, desde el PP han lamentado "una absoluta dejadez en la gestión sanitaria y una falta de compromiso con la prevención del cáncer de mama", un extremo que desde el Gobierno regional han rechazado. "No comprendemos la obsesión del PP por intentar asemejar esto a Andalucía: no es el mismo caso", han añadido.