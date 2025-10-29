El PSOE acusa a Paco Núñez de "usar la dana para hacer política": "Está desesperado y ha sobrepasado el nivel del bulo"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado, Sergio Gutiérrez, ha respondido a las críticas del líder del PP regional, Paco Núñez, al presidente, Emiliano García-Page, por su presencia en el homenaje en Valencia a las víctimas de la dana. El socialista ha asegurado que "ha sobrepasado el nivel del bulo y de la ocurrencia".

A través de sus redes sociales, Gutiérrez ha aclarado que se trata de un "funeral de Estado, presidido por los Reyes, en honor a las víctimas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, por lo que el presidente de la comunidad está como representante ordinario del Estado en la región".

"Creía que era solo torpeza, pero está desesperado por estar muy por debajo del 30 % del voto en las encuestas", ha asegurado.

Hasta hoy creía que era sólo torpeza.



Señor @paconunez_ funeral de Estado, presidido por los Reyes, en honor a las víctimas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y el presidente de una Comunidad Autónoma es el representante ordinario del Estado en la Región.



— Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) October 29, 2025

Respuesta del PP

A la publicación de Sergio Gutiérrez ha reaccionado la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, haciendo una serie de preguntas para que Gutiérrez le aclare "cuál es el bulo" al que se ha referido.

"¿Qué es un bulo: que hubo siete fallecidos en Castilla-La Mancha, que no hubo alertas, que Page no estuvo en todo el día en un CECOP que nunca se convocó o que hoy no estará en Letur?", ha expresado la 'popular'.

Por último, ha asegurado que el nivel de "nerviosismo" de los socialistas es "brutal".

Pero, ¿el qué es un bulo, Sergio?



¿Qué hubo 7 fallecidos en CLM?



¿Qué no hubo alertas?



¿Qué @garciapage no estuvo en todo el día en un CECOP que nunca se convocó?



¿O qué hoy no estará en Letur?



— Carolina Agudo (@carolagudo) October 29, 2025

El PSOE cree que "utiliza el dolor"

A las críticas de Gutiérrez se ha unido el diputado del grupo socialista en las Cortes, Antonio Sánchez Requena, que ha reprochado a Núñez que "siga utilizando el dolor de las familias para hacer política". "No pierde la ocasión de utilizar el dolor de las personas, las catástrofes y las tragedias para intentar obtener rédito político", ha lamentado.

Asimismo, ha querido recordar a las víctimas y ha valorado el "compromiso unánime y solidaridad que demostró en esos duros momentos la ciudadanía y las instituciones de Castilla-La Mancha".

"Todas las actuaciones que se han desarrollado desde entonces han partido de la coordinación y del trabajo conjunto. He echado en falta en ese compromiso y en esa unanimidad al PP de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Por último, ha criticado que los 'populares' "intenten comparar la gestión que se hizo en Castilla-La Mancha con la que se hizo en la Comunidad Valenciana".

Compromiso de la Junta con los pueblos afectados

Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha recordado a todas las víctimas que dejó la catástrofe, con una mención especial para las de la región: "Jonathan, Mónica, Juan, Manuel, Antonia y Dolores, los seis nombres de la tragedia de Letur; y Celsa, la víctima mortal en Mira. En este día recordamos con profundo respeto a todas las víctimas y acompañamos a sus familias y a todos los que han sufrido las consecuencias de este desastre", ha expresado.

Asimismo, ha enviado varios mensajes de agradecimiento a los colectivos que desde el primer momento se sumaron para paliar los efectos de la dana. "Nuestra profunda gratitud a la ciudadanía por su comportamiento ejemplar, solidario y admirable. También al sobresaliente papel de los servicios públicos en Castilla-La Mancha. Si hay algo que nos importa es la confianza de la población en las instituciones y creo que nuestra región fue ejemplo del buen funcionamiento de los servicios públicos", ha asegurado.

También ha hecho una mención especial para los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, además de "todas las entidades locales con las que el Gobierno regional realizó un inmenso trabajo desde el primer minuto, de manera coordinada". Y ha recordado "el compromiso de las fuerzas de seguridad, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Guardia Civil, Policía Nacional y de las policías locales".

"El comportamiento del Gobierno del presidente Page ha sido imprescindible para afrontar la recuperación. Esta labor de apoyo y acompañamiento en Letur y Mira se ha traducido en no soltar de la mano a estos municipios a lo largo de estos 365 días, tal y como se comprometió el presidente. Si hay algo que estos municipios tienen claro es que tienen en el Gobierno de Castilla-La Mancha a su gran aliado", ha afirmado.

Por ello, ha cargado contra Paco Núñez y lo ha acusado de "utilizar el aniversario de la dana para tratar de erosionar a este Gobierno y a su presidente". Por ello, ha abogado por "no hacer comparaciones y recordar dónde estaba cada uno ese día".

"El Gobierno regional no va a permanecer callado ante un partido y un supuesto dirigente que nunca está a la altura de los ciudadanos. En Castilla-La Mancha los ciudadanos siempre dan la cara y están a la altura. Por desgracia, siempre fallan los mismos", ha sentenciado.