Herrero toma posesión de la jefatura de Policía en Castilla-La Mancha: "La prevención es el esqueleto de nuestra labor"

El jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha ha tomado posesión en la UCLM. Ayuntamiento de Toledo

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha subrayado el carácter "modélico" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha recordado que la tasa de criminalidad en la región es "diez puntos" inferior a la media nacional.

Durante la toma de posesión de Francisco Herrero como nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, Tolón ha pedido "combatir las nuevas formas de violencia cibernética" y también la "violencia de género".

La representante del Gobierno central en la región ha insistido en que "España es uno de los países más seguros", una condición que en la comunidad autónoma se refuerza con una presencia comparativamente menor del crimen.

A partir de los datos que arrojan las estadísticas sobre delincuencia, Tolón ha rechazado la actitud de "aquellos que agitan la bandera del miedo" y tratan de proyectar un escenario de inseguridad en la vida pública.

Además, ha censurado la conducta de quienes "instrumentalizan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en su beneficio.

En su intervención, Tolón también ha concedido una importancia semejante tanto a la "sensación subjetiva de seguridad" de los ciudadanos como a los medios humanos y técnicos "que ponemos desde la administración".

Del nuevo jefe superior de Policía, ha destacado su trayectoria, buena parte de ella en la región, y su hoja de servicios. "Vuelves a tu casa a proyectar toda tu experiencia, todas tus capacidades adquiridas", le ha dicho.

Prevención como "esqueleto"

Por su parte, Herrero ha definido al cuerpo de seguridad que coordina en la región como "moderno, cercano, abierto y con vocación de servicio".

El recién nombrado jefe superior ha remarcado que Castilla-La Mancha es una región "muy extensa en kilómetros cuadrados" y dispone de "ciudades de gran atractivo turístico", una alusión a Toledo y Cuenca. "Pero sin seguridad, los ciudadanos y los turistas elegirían otras latitudes".

Del mismo modo, Herrero ha hecho un alegato en favor de la prevención. "Es básica, no tiene grandes titulares, no es agradecida, pero es el esqueleto de nuestro trabajo", ha relatado.

Asimismo, se ha comprometido a trabajar "como un equipo de fútbol" y ha trazado una analogía entre el deporte rey y el desempeño policial. La prevención, la gestión y la información se corresponderían, respectivamente, con la labor de los defensas, los centrocampistas y los delanteros.

Herrero es "consciente" de la buena relación que la Policía Nacional en Castilla-La Mancha con las diferentes autoridades, también las judiciales, y tanto con otros cuerpos policiales como con la seguridad privada.

Unos 1.600 agentes integran el cuerpo en la región. En los últimos siete años se han incorporado más de dos centenares de efectivos, un incremento que también se ha producido en un contexto de expansión demográfica.

"Unanimidad en el elogio"

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha elogiado la trayectoria de Herrero. "Es difícil concitar tanta unanimidad en el elogio", ha aseverado.

En la misma línea que Tolón, Pardo ha insistido en la posición favorable de Castilla-La Mancha en los indicadores de seguridad, un hecho que "tiene que ver con un gran esfuerzo".

A Herrero y sus subordinados les ha pedido "trabajar cerca de las personas más vulnerables" y "proteger el gran patrimonio colectivo que es la seguridad".

Además, le ha recomendado "hacer equipo, ser impecable en la responsabilidad e implacable contra aquellos que se aparten de la ley y ser efectivo".

Por otra parte, ha abundado en la próxima incorporación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Ciudad Real, un equipo que "se creará en unos meses".