Un tren de borrascas dejará lluvias intensas y bajas temperaturas en Castilla-La Mancha desde esta semana

Varias personas se cubren de la lluvia con sus paraguas. Europa Press

La semana comienza con tiempo estable en Castilla-La Mancha, pero a partir del martes la llegada de varias borrascas atlánticas cambiará el panorama.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan lluvias generalizadas en gran parte de la región, especialmente en las provincias de Toledo, Ciudad Real y oeste de Guadalajara, que podrían extenderse al resto del territorio a lo largo de la semana.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que las precipitaciones serán más abundantes entre el miércoles y el viernes, cuando las borrascas atlánticas dejarán acumulados de hasta 40 o 60 litros por metro cuadrado en zonas de sierra y comarcas occidentales de la región.

El arranque de la semana será fresco, con mínimas de 2 a 4 grados en localidades de Cuenca, Guadalajara y Albacete, mientras que las máximas oscilarán entre los 18 y 22 grados.

Madrugadas frías

Sin embargo, el martes y miércoles se producirá un aumento temporal de las temperaturas diurnas, llegando a 24 o 25 grados en el valle del Tajo y el Campo de Calatrava, antes de volver a descender con la llegada de los frentes lluviosos.

El miércoles será una jornada marcada por los contrastes: chubascos intermitentes en el centro y oeste de la región, con cielos cubiertos y viento moderado de suroeste, y temperaturas que caerán de nuevo el jueves, cuando las máximas difícilmente superarán los 16 °C en Cuenca o los 18 °C en Toledo y Ciudad Real.

Final de semana variable

De cara al fin de semana, la AEMET prevé que la inestabilidad continúe. Aunque las lluvias serán menos intensas, podrían repetirse episodios dispersos, sobre todo en el centro y sur de Castilla-La Mancha.

Las temperaturas experimentarán vaivenes notables, con noches más templadas por la nubosidad, pero máximas algo más bajas debido a la ausencia de sol.

Las rachas de viento del suroeste podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en zonas de la Serranía de Cuenca y los Montes de Toledo.

Octubre húmedo

Con este nuevo episodio de lluvias, Castilla-La Mancha cerrará un mes de octubre más lluvioso de lo habitual en varias provincias.

En la comarca de Talavera y el valle del Alberche ya se han acumulado más de 90 litros por metro cuadrado, según los registros provisionales de la AEMET.

Mientras, el sur de Albacete y la Mancha toledana las lluvias superan los 60 litros, situando al mes muy por encima de la media.