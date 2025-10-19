Paco Núñez: "Page ya no es capaz de mantener a flote su proyecto y el ambiente en la calle es de fin de ciclo"

Apenas unas horas después de que se apagaran los micrófonos en las Cortes regionales, y con el eco de los discursos aún resonando, Paco Núñez (Almansa, 1982) recibe a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Acaba de finalizar el Debate sobre el Estado de la Región, el único gran duelo parlamentario del año que, por las particularidades del reglamento del Parlamento autonómico, le enfrenta cara a cara con el presidente socialista Emiliano García-Page. Es la gran batalla dialéctica anual, y el líder del Partido Popular castellanomanchego llega a la entrevista con un análisis contundente y la estrategia de los próximos meses ya definida.

Su diagnóstico es rotundo y lo repite como un mantra a lo largo de la conversación: "Vimos el fin del ciclo de Emiliano García-Page". Para Núñez, el debate no ha hecho más que confirmar la existencia de un "proyecto agotado" liderado por un presidente "cansado, repetitivo y sin ilusión". Le acusa de faltar a la verdad con los datos, de reciclar promesas incumplidas en sanidad, ganadería o turismo, y de utilizar el humor para desviar la atención de problemas graves como las cifras de la pobreza en la región.

Frente a ese ocaso que vaticina, el presidente del PP se erige como la alternativa preparada para gobernar, despejando cualquier duda sobre su futuro como candidato en 2027 pese a sus dos intentos fallidos anteriormente y reivindicando sus propuestas clave, como la recuperación inmediata de la carrera profesional sanitaria. En la entrevista, aborda sin rodeos los temas más espinosos, desde la financiación autonómica hasta el trasvase, y lanza una advertencia a propios y extraños que resume su hoja de ruta: "Antepondré siempre los intereses de Castilla-La Mancha a los de mi partido y me enfrentaré a quien haga falta en defensa de mi tierra".

Paco Núñez momentos antes de comenzar la entrevista. Javier Longobardo

Invirtamos los papeles solo por un momento y ejerza usted como cronista de lo que ha dado de sí el reciente Debate sobre el Estado de la Región. ¿Qué resumen hace?

El balance es el de un proyecto agotado, el de Emiliano García-Page. Un presidente que ha demostrado que está al final del ciclo político del PSOE de Castilla-La Mancha. Estamos, sin lugar a dudas, ante un presidente agotado, cansado, repetitivo, con poca ilusión y sin la capacidad de tener la ambición y el liderazgo necesarios para sacar adelante los proyectos que necesita nuestra región.

Hemos visto a un Page que ha vuelto a anunciar las mismas cosas que lleva anunciando desde hace mucho tiempo: una ley de turismo que ya anunció en 2023; un plan de ganadería que ya había anunciado en el anterior Debate y que no ha puesto en marcha; una ley de tiempos máximos para las listas de espera que ha anunciado en cada campaña electoral, pero que nunca ha desarrollado.

Hemos visto a un Page que, además de repetir anuncios, confunde la realidad con lo que está sucediendo, utilizando datos que no eran ciertos. Hemos visto sus chistes sobre Gaza o sobre otras cuestiones fuera de lugar. Hemos visto el fin del ciclo de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

¿Se considera el ganador del Debate de 2025?

Lo importante no es quién gana un debate, sino qué gana la sociedad castellanomanchega con sus políticos. Quien tiene que ganar o perder es Castilla-La Mancha, y hoy Castilla-La Mancha pierde con Emiliano García-Page. Hoy la región pierde oportunidades, pierde la capacidad de liderar el futuro y de ser una comunidad que crezca y prospere.

Con Page, Castilla-La Mancha pierde en temas tan sensibles como la pobreza. Este viernes ha vuelto a salir el informe de la EAPN: 719.000 castellanomanchegos en situación de pobreza. Un 41 % de los menores viven en hogares pobres; es una barbaridad. Y durante el Debate hemos oído a Page decir que esos informes no valen para nada. Ni a los informes de EAPN ni a los de Cáritas les da credibilidad, pero no seré yo quien los desacredite.

Por eso Castilla-La Mancha pierde. Con Page tenemos una región con más impuestos, más papeleo, más pobreza y con oportunidades perdidas que hacen que estrategias necesarias como la logística o la reindustrialización se desaprovechen.

Tanto el PP de Castilla-La Mancha como usted presentan a un Page agotado, pero en las últimas elecciones revalidó su mayoría absoluta. ¿Realmente palpan en la calle la necesidad de un cambio de ciclo?

En 2023, solo 835 votos hubieran cambiado el destino de la región. Está claro que las encuestas dicen que el PSOE se hunde y que Page ya no es capaz de mantener a flote su proyecto. Pero más allá de lo que digan los sondeos, el ambiente en la calle es de fin de ciclo.

El Gobierno socialista de Page, que va a cumplir 12 años cuando se celebren los próximos comicios, ya no está en condiciones de afrontar los grandes retos de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, la sanidad: Page ha suspendido su gestión. Los profesionales, 10 años después, siguen sin carrera profesional sanitaria, y el jueves el presidente les confirmó que no la implementará esta legislatura. Las listas de espera alcanzan las 100.000 personas que sufren esperando una operación, una prueba o una consulta. La atención primaria está obsoleta, con agendas de 60, 70 u 80 pacientes por sanitario, algo que no es de recibo.

El presidente tiene que estar para gestionar y dar recursos, no para criticar a los sanitarios diciendo que hablan mal de él en las consultas. Page, sin lugar a dudas, ya ha aportado todo lo que tenía que aportar a esta tierra.

Page argumenta que, sin un nuevo modelo de financiación autonómica, recuperar la carrera profesional sanitaria implicaría miles de despidos y recortes. Siendo esta una de sus grandes promesas, ¿reactivarla es un brindis al sol o realmente hay recursos para implementarla de inmediato?

Lo ha reconocido el propio presidente Page. Su consejero de Hacienda dijo que, para el presupuesto de 2026, Castilla-La Mancha contará con 686 millones de euros más. Y al liquidar el presupuesto de 2024, el Gobierno regional admitió un superávit de 125 millones. La carrera profesional sanitaria, en el escenario más caro, cuesta en torno a 100 millones de euros. Si a Page le sobraron 125 millones en 2024 y va a tener casi 700 millones más, lo que no tiene es voluntad política para ponerla en marcha.

Además, todas las comunidades autónomas la han recuperado con el actual modelo de financiación, incluidas algunas perjudicadas por él como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana. ¿Por qué no lo puede hacer Castilla-La Mancha? Esto no significa que yo no quiera un nuevo modelo de financiación. Al contrario, es urgente abrir ese debate. El modelo actual de Zapatero nos perjudica en casi 1.000 millones de euros, pero no vale la excusa del dinero, porque Page ha reconocido que lo tiene.

Paco Núñez gesticula durante la conversación. Javier Longobardo

El PSOE ha tratado de hacer ver que el PP de Castilla-La Mancha, mediante una propuesta de resolución presentada durante el Debate, se ha desmarcado de Génova dando por buena la quita de la deuda a las comunidades autónomas impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, siempre y cuando no suponga privilegios para ninguna región en concreto. ¿Cuál es su postura y la del PP castellanomanchego?

El PSOE miente, como mintió Page durante el Debate. Page es un fraude porque da datos que no son ciertos, hace promesas que no cumple y su palabra ha quedado vacía. Ahora su partido vuelve a mentir diciendo que nosotros aprobamos una quita de la deuda. Es mentira.

Primero, porque el PP de Castilla-La Mancha está en contra de la quita de la deuda, pues solo significa que la deuda que la comunidad tiene con el Estado la acabaremos pagando los ciudadanos al propio Estado; es como cambiar de banco, pero seguir pagando la hipoteca. Y segundo, es mentira porque la línea nacional del partido es clara: creemos en una reestructuración de la deuda en condiciones de igualdad para todas las comunidades, pero estamos en contra de la condonación para Cataluña.

Por cierto, planteamos este mismo texto en una resolución en septiembre y el PSOE ya votó en contra. Es una maniobra a la desesperada para generar confusión.

Sobre el agua, Page le acusó durante el Debate de firmar un pacto con los barones del PP que pide blindar el trasvase Tajo-Segura. Más allá de la polémica, ¿está Paco Núñez a favor o en contra del trasvase y qué medidas concretas propone para que los agricultores castellanomanchegos tengan más agua?

Empezaré por el final. Diez años después del gobierno de Page, y 40 de gobiernos socialistas, en Castilla-La Mancha hay menos agua. Es una realidad con datos. El balance hídrico de Page es que hoy los agricultores y ganaderos tienen menos recursos. Algo de responsabilidad tendrá. El jueves mintió descaradamente al decir que yo firmé un acuerdo para quitarle el agua a Castilla-La Mancha. Le leí el documento que acordamos los presidentes autonómicos del PP con Núñez Feijóo, que propone un pacto nacional por el agua, exactamente lo mismo que Page pedía en junio. ¿Qué le parece mal a Page? ¿Que lo lidere Feijóo o que ya no pueda usar el agua para generar enfrentamiento y tapar su incapacidad?

Mi posición no ha cambiado en cinco años: es la del Pacto Regional por el Agua que firmé con otras 40 entidades. Mi política será la de ese pacto, que exige, primero, una auditoría hídrica para saber cuánta agua tenemos. Segundo, un mapa de necesidades para la agricultura, la ganadería y la industria. Y tercero, las infraestructuras necesarias para modernizar regadíos. Y una cuarta clave: la prioridad de la cuenca cedente. Mi postura es sencilla: no podemos permitir que salga una sola gota de agua de Castilla-La Mancha hasta que nuestras necesidades hídricas estén cubiertas.

Y si esa auditoría hídrica determina que el cierre del trasvase es inevitable para cubrir las necesidades de la región, ¿tendrá la valentía de defenderlo ante la cúpula de su partido en Génova?

Antepondré siempre los intereses de Castilla-La Mancha a los de mi partido y me enfrentaré a quien haga falta en defensa de mi tierra. Si la auditoría dice que Castilla-La Mancha necesita más agua, pelearemos por ella. Si dice que no puede salir ni una gota, pelearemos para que no salga. Mi postura es meridianamente clara.

He sido claro desde que firmé ese pacto. Y aunque tuviera alguna diferencia con él —que no la tengo—, si se firma un pacto, hay que cumplirlo. Porque el Pacto Regional por el Agua no es la posición de Page o la mía, es la de Castilla-La Mancha y sus 40 entidades firmantes, y eso está muy por encima de nosotros.

Durante el Debate usted deslizó que le "daba en la nariz" que el PSOE de Sánchez paralizará en el Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía pactada por socialistas y 'populares' en Castilla-La Mancha. ¿Tiene datos objetivos para sostener esa sospecha?

Espero equivocarme, porque quiero que salga adelante. Pactamos la reforma de Estatuto con el PSOE de Page porque es una buena herramienta para el futuro de la región en materia de agua, financiación, lucha contra la violencia de género o despoblación. Por eso votamos a favor. Aunque todo apuntaba a que se iba a debatir muy pronto en el Congreso, ahora parece que el asunto se ha enfriado. Lo que iba a ser inmediato, ahora se ha puesto en cola. Y el control de la agenda del Congreso la tiene el PSOE y su presidenta, una persona absolutamente vinculada a Sánchez. Espero que no jueguen con esto, porque están en juego los intereses de Castilla-La Mancha.

Page respondió a esto asegurando que el Estatuto se aprobará en el Congreso e insinuando de nuevo que lo que no está tan claro es que el PP le confirme a usted como candidato a la Presidencia de la Junta para 2027. ¿Cuándo y cómo se oficializará una candidatura que usted lleva meses dando por hecha? ¿Se va a convocar próximamente el Congreso regional del PP de Castilla-La Mancha que lo revalide como líder?

Este tema está confirmado desde el día siguiente de las últimas elecciones; es un asunto zanjado hace mucho tiempo. Sé que al PSOE regional le encantaría que yo no fuera el candidato, porque ven perdidas las elecciones conmigo al frente. Pero los chascarrillos de Page solo demuestran su nerviosismo y que es consciente de que el fin de su ciclo político es inminente.

Intenta generar confusión, y yo no voy a participar en su circo. Lo que hay que hacer es demostrar que hay una alternativa seria, y lo estamos haciendo.

Nosotros mantenemos nuestros tiempos orgánicos, que son decisión de la Dirección nacional y no se van a ver alterados por el nerviosismo de Emiliano García-Page.

En su partido también manejan en los corrillos la teoría inversa: que si las encuestas le son desfavorables, será Page quien dé un paso atrás. ¿Prefiere enfrentarse a él por tercera vez en mayo de 2027 o preferiría a un nuevo candidato socialista?

A diferencia de Page, yo no voy a entrar en las decisiones del Partido Socialista ni en quién le quiera mover la silla. No me corresponde. Sobre lo que sí me pronuncio es sobre las elecciones generales. Me importa muchísimo lo que pase en España, porque afecta directamente a Castilla-La Mancha. Deseo y pido abiertamente que haya elecciones generales cuanto antes. Si pudiera ser antes de que acabemos esta entrevista, mejor.

Pedro Sánchez es un presidente nefasto para la historia de nuestra democracia, está haciendo mucho daño al Estado de Derecho y a la división de poderes. Muchos de los problemas de Castilla-La Mancha derivan de la mala gestión del sanchismo, por eso, como español y castellanomanchego, quiero elecciones ya.

Durante sus intervenciones en el Debate, usted no mencionó ni una sola vez a Vox. Sin embargo, David Moreno fue muy duro con usted, acusándole de pactar "todo lo mollar" con el PSOE de Page para repartirse supuestos privilegios. ¿Cómo se conjuga tanta hostilidad con la posibilidad de que Vox llegue a tener la llave que le permita ser presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha en 2027?

VOX y el Partido Popular no somos lo mismo. Yo defiendo una Castilla-La Mancha con menos impuestos y burocracia, con más agilidad y mejores servicios públicos; una región que crea en sus agricultores, que retenga el talento joven y que trabaje por el futuro de la industria. VOX plantea su modelo, y no tengo nada que decir.

El Debate era sobre el Estado de la Región, y a quien examinábamos era al presidente Page. Él era quien rendía cuentas. Todo lo que no fuera dirigirse a él para valorar su gestión era desviar el foco del debate, y yo no iba ni voy a dedicar ni un minuto a otra cosa.

¿Pero le dolió personalmente que el portavoz de Vox le calificara de "fraude"?

No me duelen las palabras ni de VOX ni de Emiliano García-Page. Me dolería la crítica de un vecino de Castilla-La Mancha, y afortunadamente las que recibo son para mejorar. Castilla-La Mancha vale mucho más que las críticas entre partidos.

Ha mencionado al inicio de esta entrevista encuestas desfavorables para el PSOE de Castilla-La Mancha. ¿Puede adelantarnos algún dato de las que manejan en su partido?

Las encuestas sirven para apoyar la estrategia. Hoy en día, a la demoscopia se suma la inteligencia artificial, y son herramientas que utilizamos para marcar el camino. Es cierto que la demoscopia, incluso la que se publica a nivel nacional, dice que el PSOE está hundido, y la situación no es muy diferente en Castilla-La Mancha. Pero esos datos deben ser una parte discreta de la estrategia de cada partido.

Se le dibuja una sonrisa al hablar de ello...

Voy a ser sincero. Las encuestas no pueden ser un motivo de relajación. Que los datos sean buenos significa que la alternativa que construimos puede ser una realidad, y debe invitarnos a todos en el partido a trabajar con más fuerza e intensidad. No puede ser un elemento de relajación, porque una encuesta es una fotografía fija de un momento. Sería un error garrafal confiarse. Es solo un elemento para seguir creciendo. Así las considero. Cuando nos han ido mal, han sido un acicate para mejorar.

Núñez en otro momento de la charla. Javier Longobardo

Para terminar, queda un año y medio para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027. ¿Sobre qué pilares va a asentar el PP su labor de oposición en esta recta final de legislatura?

Será una oposición muy constructiva y enfocada en la alternativa. En los próximos meses vamos a explicar con detalle y calma las propuestas que en un debate no da tiempo a desarrollar. Explicaremos nuestro modelo sanitario, educativo, de lucha contra la pobreza, nuestro modelo empresarial, agrario... Cada propuesta que presentamos está dialogada con la sociedad civil, y vamos a intensificar ese diálogo, incorporando a más gente al proyecto.

Los próximos meses serán para desarrollar con calma el proyecto alternativo para Castilla-La Mancha, que se apoya en una menor fiscalidad para dar un desahogo a las familias y atraer inversión; en una mejor sanidad que recupere la carrera profesional y baje las listas de espera; y en una política de retención del talento, para que los jóvenes tengan formación, empleo estable y acceso a una vivienda digna.

Todo ello, mejorando las infraestructuras para generar la riqueza suficiente que nos permita tener una política social digna. A eso nos vamos a dedicar.