Page: "Algunas autoridades del Levante atacan a Castilla-La Mancha para escapar de los problemas de la dana"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que "algunas autoridades en el Levante se permiten atacar e insultar" a Castilla-La Mancha y sus regantes para "escapar de los problemas, sobre todo los derivados de la dana y el agua".

Así lo ha expresado en el acto con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales celebrado en Almagro, donde ha cargado contra las autoridades del Levante que han acusado a la comunidad de "tener el grifo abierto en los regadíos de la cabecera del Tajo".

"Podría dar muchos datos, pero me limito a recordar las diez sentencias del Tribunal Supremo que dejan claro cuáles son los derechos de la comunidad, que todavía están sin corregirse", ha expresado.

Page se ha referido a las "miles y miles de hectáreas que no cuentan con amparo legal en el Levante español" y ha deseado que esta zona "tenga agua y tenga satisfechas sus oportunidades, pero también Castilla-La Mancha".

"Los que son víctimas del cambio climático tendrían que ayudar como nadie a combatirlo usando el agua desalada del mar en vez de tener que esquilmar el agua natural que también los demás necesitamos", ha afirmado.

Por su parte, la consejera portavoz, Esther Padilla, ha acusado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de "mentir para tapar lo que él debería hacer o debería haber hecho". "Los supuestos estudios sobre estudios sobre el trasvase de los que habla son incompletos, sesgados y no responden en ningún caso a la realidad", ha afirmado.

Al respecto, ha reconocido que para la Junta se trata de "una ofensiva que pretende cambiar el Plan Hidrológico y paralizar la publicación de las reglas de explotación". "Está calentando el debate y tratando de influir para que no se produzca", ha lamentado.

Carta del PSOE a Mazón

El PSOE de Castilla-La Mancha ha anunciado este miércoles que enviará una carta al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para exigirle "respeto" para la comunidad y su agua.

Así lo ha anunciado a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter) el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, y la diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez.

Ambos han pedido al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que tenga "valor para recriminarle a Mazón el ataque a nuestra tierra".

"Lo único que hace es mirar para otro lado, en vez de defender los intereses de la región. ¿Núñez va a alzar la voz o va a callar y aplaudir las directrices de Génova?", ha cuestionado Jiménez.