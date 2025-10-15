Fernández Samper: "Seguiré en otras responsabilidades dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha"

Ana Isabel Fernández Samper deja su cargo como directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según se ha hecho público este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Este movimiento, que se produce tras una década al frente de la Dirección General.

La propia Fernández Samper, una figura estrechamente ligada al presidente Emiliano García-Page desde sus tiempos en el Ayuntamiento de Toledo, ha sugerido este cambio en una publicación en sus redes sociales, insinuando que su trayectoria en la administración regional continúa. "No es una despedida, es un cambio de rumbo", ha afirmado.

En su escrito de despedida, acompañado de numerosas fotografías de su gestión, Fernández Samper ha sido clara sobre su futuro inmediato, señalando que su "vocación de servicio público sigue inamovible". "Aquí seguiré en otras funciones y responsabilidades dentro del gobierno de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Esta declaración despeja las dudas sobre su desvinculación del ejecutivo autonómico, apuntando a un relevo de competencias o la asunción de un nuevo puesto. La exdirectora general ha agradecido la confianza del presidente Page, que, según sus palabras, le fue otorgada "hace 14 años" y se ha mantenido "siempre".

Fernández Samper ha manifestado sentirse "muy orgullosa de haber liderado e impulsado este gran movimiento, sobre todo en la artesanía", y ha calificado la etapa que cierra como "los mejores años de mi vida" y donde ha sido "muy feliz". No obstante, ha justificado el cese indicando que "las etapas terminan, y a veces hay que parar para seguir".

A lo largo de los últimos diez años, ha recordado que Castilla-La Mancha ha alcanzado "los mayores récords en turismo, en pernoctaciones, empleo, visitantes", una evolución que atribuye al trabajo de un equipo que, desde 2015, se ha ampliado y ha desarrollado proyectos como la oficina de turismo en Madrid, la Mezquita de Tornerías, la empresa pública Eturia CLM, y las marcas de promoción 'Raíz culinaria' y 'Legado artesano'.

Además, ha destacado la elaboración de planes estratégicos en turismo, gastronomía, artesanía y comercio como parte de su legado. "Gracias por acompañarme, por tanta gente que ha propuesto cosas interesantes, a veces difíciles y que parecían imposibles y las hemos hecho realidad".