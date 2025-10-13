Los ocho monumentos de Castilla-La Mancha en peligro de desaparecer: de una iglesia del siglo XVI a un cine

La asociación Hispania Nostra, dedicada a la defensa y conservación del patrimonio cultural y natural español, ha incluido ocho nuevos bienes de Castilla-La Mancha en su Lista Roja del Patrimonio, que reúne aquellos monumentos y lugares que se encuentran en riesgo de desaparición, ruina o alteración grave.

Entre los bienes incorporados se encuentran el Molino de agua de Alustante, también conocido como molino de "Los Tortillas", fue construido en 1907 y constituye un valioso ejemplo de la arquitectura popular vinculada a la actividad agrícola e hidráulica de la zona.

Su estructura de cantería, con torre ciclópea y vivienda anexa, conserva aún la balsa superior que servía para acumular el agua que movía el mecanismo del molino.

El Molino de agua de Alustante Hispania Nostra

Sin embargo, carece de protección legal y su estado de conservación es preocupante, con signos evidentes de ruina que amenazan su supervivencia, señalan en la página web de Hispania Nostra.

Esta asociación lo ha incorporado a su lista roja el 1 de octubre de 2025, alertando del riesgo de pérdida de un bien que representa la memoria del trabajo rural y las formas tradicionales de aprovechamiento del agua en la Sierra de Guadalajara.

Casa de los Laras

Otro de los bienes señalados es la Casa de los Laras, en la localidad toledana de la Villa de Don Fadrique, una casa solariega de finales del siglo XVII que perteneció a una familia de hidalgos acomodados.

Este edificio, situado en el número 9 de la calle de los Laras, cuenta con dos plantas distribuidas en torno a un patio central con columnas y corredores, además de corrales, bodegas y cuadras.

Casa de los Laras Hispania Nostra

A pesar de estar reconocida como Bien de Interés Patrimonial, su estado actual es muy deficiente y muestra un notable deterioro, así lo describe la asociación Hispania Nostra.

Cine Calderón

Otro de los edificios es el Cine Calderón de Talavera de la Reina, un espacio emblemático de la vida cultural de la ciudad que nació en los años treinta como cine-teatro y que durante décadas fue punto de encuentro para generaciones de talaveranos.

Su historia está ligada al antiguo convento de los Franciscanos Descalzos, del que formaba parte, junto con la iglesia, el alfar de la Purísima y otros edificios de gran valor histórico.

Cines Calderón Talavera de la Reina Hispania Nostra

Pese a estar dentro del ámbito protegido como Bien de Interés Cultural, el riesgo de deterioro estructural y la amenaza de proyectos que podrían alterar su entorno justificaron su inclusión en la Lista Roja el 6 de marzo de 2025.

Otros bienes

A estos tres bienes se suman otros monumentos incorporados a la Lista Roja en distintos puntos de Castilla-La Mancha, como la iglesia del convento trinitario de Nuestra Señora de la Concepción en Santa María del Campo Rus, las viviendas del Paseo de San Antonio número 2 en Cuenca, las ruinas del balneario de la Pestosa en Tobarra, la Casa de la Tercia en San Martín de Pusa y la plaza de toros de Quintanar de la Orden.

Lista negra

Por otro lado, el Cargador de ganado ovino de la estación de Cuenca ha sido demolido recientemente, lo que ha llevado a su traslado a la Lista Negra de Hispania Nostra.

Esta categoría agrupa aquellos bienes patrimoniales que, tras su destrucción o alteración irreversible, han desaparecido del mapa cultural español.