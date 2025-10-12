Paco Núñez reprocha la "hipocresía" de Page este 12-O y le pide que "acompañe sus palabras con hechos"

Paco Núñez ha participado este domingo en Toledo en los actos por el Día de la Hispanidad y la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado a Emiliano García-Page de haber formalizado un "pacto radical" con Pedro Sánchez y le ha pedido que acompañe sus palabras con hechos.

Así ha respondido a las declaraciones del jefe del Ejecutivo autonómico en las que ha instado a "recuperar el espíritu constitucional" y a "pactar, acordar, intentar escuchar y evitar los extremos" antes de participar en el desfile del Día de la Hispanidad en Madrid.

"Deseo, como presidente del PP de Castilla-La Mancha y como castellanomanchego que Page acompañe sus palabras con hechos y materialice con votos aquello que dice que opina en los medios de comunicación", ha dicho Núñez desde Toledo durante los actos del Día de la Hispanidad y la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Representantes del PP, este domingo en Toledo.

Aunque Núñez ha reconocido que a veces coincide con Page "en aquello que se verbaliza", el PSOE "en España y también en Castilla-La Mancha no acompaña sus palabras con sus votos"."El único pacto que ha formalizado Page es con Pedro Sánchez, para garantizarle su voto siempre que lo necesite", ha añadido.

Ha lamentado que el PSOE de Castilla-La Mancha "cuando tiene que votar, vota con radicales". En ese contexto ha reprochado que los diputados socialistas de la región, "mandados por Page", hayan votado en contra de reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo.

Profesión de riesgo

"Quizá Page debería hablar menos y explicar por qué el PSOE-CLM ha votado que no a que la Guardia Civil sea una profesión de riesgo", ha afirmado Núñez, que también ha reclamado explicaciones sobre los pactos nacionales del PSOE.

A pesar de sus titulares de prensa contra los radicalismos, Page "ha pactado con Sánchez y todos los partidos radicales del arco parlamentario que se pueda despenalizar el ultraje a la bandera o los ataques a la corona", ha añadido.

"Ya está bien de hipocresía porque, en democracia, los votos tienen consecuencias", ha zanjado Núñez, quien ha insistido en que, "en un día como el Día de la Hispanidad, acompañe sus palabras de hechos".

Sobre la celebración, Núñez ha resaltado que se trata de un día "de celebración, de fiesta y donde debemos estar orgullosos de pertenecer a este gran país que es España".

Por último, ha mostrado su reconocimiento hacia la Guardia Civil, un cuerpo "tan importante y que es determinante" en la región y ha afirmado sentirse "tremendamente orgulloso" de su labor y del nivel de valoración "altísimo" que, a su juicio, tienen en Castilla-La Mancha por el "enorme servicio" que prestan a España.