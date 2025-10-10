Salarios, cuentas bancarias y propiedades de los diputados de Castilla-La Mancha: de obras de arte a caravanas

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes la declaración de actividades, bienes y rentas de los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha a excepción del presidente Emiliano García-Page y de los vicepresidentes José Luis Martínez Guijarro y José Manuel Caballero, cuya rendición de cuentas se lleva a cabo de otra manera.

Además de declarar sus sueldos y inmuebles, figuran bienes como las obras de arte que posee el presidente del Grupo Popular, Paco Núñez, valoradas en 8.000 euros; el tractor marca David Brown de 1981 de su compañero de partido Santiago Lucas-Torres; la caravana de Charo García Saco (PSOE) o el Citroën Dos Caballos del presidente del grupo parlamentario de Vox, David Moreno.

De todos los parlamentarios, el que ha recibido mayores emolumentos es el presidente de la Cámara, el socialista Pablo Bellido. Según consta en la declaración, ha ingresado 82.000 euros como salario y 18.757 en concepto de indemnización por ser diputado, una cifra que reciben en igual medida todos los diputados.

Además, ha declarado poseer el 50 % de una vivienda de 197 metros cuadrados en Azuqueca de Henares (Guadalajara), el 50 % por ciento de un préstamo hipotecario que ronda los 90.000 euros, 150.000 euros en cuentas corrientes y un coche de marca Peugeot.

En el lado del PP, el sueldo del presidente del grupo popular, Paco Núñez, asciende a más 61.000 euros y los 18.575 de la indemnización. Junto a estos emolumentos, ha declarado la compra de una vivienda de 110 metros cuadrados en Guadalajara a finales de 2024, así como la venta de un terreno en El Casar (2022) y una casa en Almansa (2019).

Núñez también tiene dos cuentas bancarias en Eurocaja Rural y Globalcaja con un saldo medio que ronda los 7.000 euros y el 50 % de la propiedad de unas obras de arte, concretamente cuadros, valorados en 8.000 euros.

El presidente del Vox, David Moreno, ha percibido los mismos emolumentos que Núñez además de 582 euros en concepto de kilometraje.

Entre sus bienes figuran el 16 % de propiedad de dos casas, dos naves, dos solares y un local comercial en Talavera de la Reina, Cazalegas y Las Herencias, así como tres coches, uno de ellos un Citroën Dos Caballos con 46 años de antigüedad.

El presidente socialista, Ángel Tomás Godoy, ha ingresado el mismo sueldo que sus homólogos de los otros dos partidos con representación y algo más de 2.700 euros en concepto de transporte.

Su declaración la completan 17 fincas rústicas y tres viviendas en diferentes puntos de la provincia de Cuenca. Su saldo medio en cuentas corrientes es de 31.000 euros.

Mesa de las Cortes

La vicepresidenta primera de la Cortes regionales, la socialista Josefina Navarrete ha ingresado poco más de 80.000 euros de sueldo y una vivienda adquirida con anterioridad a su toma de posesión de la que mantiene un préstamo hipotecario de 85.000 euros.

La suma de sus cuentas corrientes asciende a 37.000 euros además de poseer un plan de pensiones de 1.100 euros.

El vicepresidente segundo, Santiago Lucas Torres (PP), ha ingresado la misma nómina que su compañera más 1.900 euros en dietas de locomoción. Como bienes inmuebles figuran una quincena de posesiones en Campo de Criptana, Arenales de San Gregorio, Alcázar de San Juan, Madrid y Miguel Esteban, además de una moto Vespa, una Derbi, un Citroën Dyane de 1972, un tractor y un semirremolque. En sus cuentas declara un saldo medio de 41.550 euros.

La Mesa de las Cortes la completan la socialista Charo García Saco y la 'popular' Tania Andicoberry. García Saco cobró un total de 64.000 euros y ha declarado un piso en Camarena y la mitad de una finca urbana en la misma localidad. Además, tiene una hipoteca de 15.000 euros, casi 25.000 euros de saldo en sus cuentas y una caravana.

En cuanto a Andicoberry, ha cobrado poco más de 80.000 euros de sueldo y algo más de 5.000 en dietas de locomoción. A ello suma inmuebles en Almansa y Santa Pola, una plaza de garaje, un Audi Q3 y 28.000 euros en sus cuentas corrientes.

Portavoces

Por último, los tres portavoces parlamentarios de los grupos políticos representados han cobrado exactamente lo mismo: 61.832 euros de salario y 18.757 más en concepto de indemnización.

La 'popular' Carolina Agudo posee un préstamo hipotecario de 440.000 euros y poco más de 4.000 euros en sus cuentas bancarias.

Su homóloga socialista, Isabel Abengózar, cobró 1.575 euros más en concepto de locomoción y ha vendido un inmueble industrial comprado en 2007 del que poseía el 50 %. Además, tiene un Mercedes y 46.000 euros en sus cuentas.

Por último, las dietas de automoción de Iván Sánchez (Vox) fueron de 1.562 euros y declara tener la mitad de una casa en Alovera, 35.000 euros en el banco y un seguro de vida valorado en 350.000 euros.