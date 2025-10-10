El próximo puente que se celebrará en Castilla-La Mancha después de cuatro meses: tres días de descanso

Los castellanomanchegos llevan casi cuatro meses sin disfrutar de un puente. Las circunstancias del calendario de este 2025 han dejado a Castilla-La Mancha y a la gran mayoría de comunidades autónomas de España sin algunos de los festivos nacionales.

El Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de la Constitución (6 de diciembre) caen en sábado y por tanto, no generan ningún descanso laboral.

Desde el pasado puente de la Asunción, del 15 al 17 de agosto, Castilla-La Mancha no ha brindado a sus trabajadores una tregua laboral.

El esperado descanso laboral llegará por fin con el puente de la Inmaculada en el mes de diciembre, aunque lo hará con un día menos. Este año, la fecha en honor a la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) cae en lunes, lo que permite enlazar el fin de semana anterior.

Sin embargo, el Día de la Constitución (6 de diciembre), también festivo en toda España, cae en sábado, provocando que este tradicional "megapuente" se reduzca este año a solo tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8.

Eso sí, para quienes puedan solicitar el viernes 5 libre o ajustar turnos, el puente de la Inmaculada seguirá siendo la mejor oportunidad para hacer una escapada antes de Navidad.

Festivos de 2026

En 2026, Castilla-La Mancha contará con uno de los calendarios laborales más favorables de los últimos años. Hasta 12 días festivos repartidos a lo largo del curso, incluyendo puentes destacados como Semana Santa (con cinco días seguidos), el Día del Trabajador, el Día de la Hispanidad y el de Todos los Santos que se traslada al lunes.