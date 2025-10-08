La Aemet pone a Castilla-La Mancha en alerta naranja por la llegada de la dana Alice: fuertes lluvias y granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) eleva este miércoles aviso amarillo en la provincia de Albacete y alerta naranja en buena parte de Cuenca. En estas zonas la lluvia, tormentas y granizo podrían ser localmente fuertes.

Según el aviso oficial de la AEMET, las tormentas más intensas se esperan a partir de las 17:00 horas hasta las 23:59. La actividad podría dejar acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de rachas de viento fuerte y posible granizo en lugares como Hellín o Almansa.

Por otro lado, en la provincia de Cuenca se espera que las precipitaciones se acumulen 30 mm en una hora. La Serranía de Cuenca podría experimentar precipitación en forma de granizo y de gran tamaño.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 16:00 horas de hoy miércoles, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en las provincias de Cuenca y Albacete.

El aviso afecta especialmente a las zonas de La Mancha conquense, Serranía de Cuenca, Albacete capital, Hellín y la sierra del Segura.

Nubosidad

Los cielos estarán poco nubosos durante la mañana, con un aumento de la nubosidad de evolución por la tarde, sobre todo en áreas de montaña y en el tercio oriental. En el resto de provincias se prevén chubascos aislados, aunque no se descartan tormentas puntuales.

Los vientos serán flojos y variables, aunque podrán registrarse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas previstas.

Estas condiciones meteorológicas se deben al paso de la dana Alice, que dejará una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en buena parte del país.

En total, la AEMET ha activado avisos amarillos por lluvias en otras cinco comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Andalucía, Castilla-León, Murcia y la Comunidad Valenciana.