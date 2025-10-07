Castilla-La Mancha aprueba la mayor convocatoria de ayudas a la discapacidad de su historia con 71,1 millones

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes la convocatoria de subvenciones para entidades sociales y corporaciones locales que prestan atención a personas con discapacidad, con una inversión de 71,1 millones de euros.

Esta medida permitirá financiar el mantenimiento y desarrollo de casi 300 programas en toda la región, beneficiando a más de 12.000 familias. Se trata de "la mayor convocatoria de ayudas" a la discapacidad de su historia.

La convocatoria está dirigida a más de 140 entidades sociales y locales que desarrollarán alrededor de 300 programas en toda la comunidad, "consolidando una red que garantiza la igualdad de oportunidades y la atención de proximidad en todo el territorio autonómico".

Así lo ha asegurado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha destacado que se trata de una convocatoria que "refuerza el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con las personas con discapacidad y con las entidades que trabajan cada día para mejorar su calidad de vida".

También ha puesto en valor que el presupuesto aprobado crece en 5,1 millones de euros respecto al año anterior, con un incremento notable desde la llegada de Emiliano García-Page a la Junta. "La inversión global en discapacidad de Castilla-La Mancha ha recuperado su impulso tras el retroceso sufrido entre 2011 y 2015. Desde entonces, el Gobierno de Emiliano García-Page ha revertido esa tendencia, pasando de los 97,5 millones anuales a los 157 millones actuales en 2025", ha expresado.

Además, ha detallado que la convocatoria incluye distintas líneas de subvención destinadas al mantenimiento y funcionamiento de centros y servicios. Entre ellos, los centros ocupacionales, servicios de día, viviendas con apoyo, CADIG y servicios de capacitación.

Prórroga del Concierto Social

Por otro lado, la consejera ha anunciado la prórroga del Concierto Social para el mantenimiento de la Red Pública de Residencias de Personas Mayores con un monto total de 240,1 millones de euros.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha decidido que el Concierto concluido tras una duración de cuatro años se mantenga hasta el 30 de noviembre de 2027.

"De la inversión presupuestada para los dos años, serán 224 para todo lo que tiene que ver con las plazas del Concierto en materia residencial, 8 millones de euros que se dirigen a cubrir todas las estancias temporales durante estos dos años y 7,3 millones de euros para las plazas de centro de día también para estos dos años", ha precisado.

Reparto de menores

Por último, García Torijano ha anunciado que la posición del Gobierno autonómico continuará siendo la reclamación de recursos acorde con el reparto de menores, de cara a la próxima Conferencia Sectorial.

"Seguimos un poco a la espera de que nos vayan indicando cómo y de qué manera se van a llevar a cabo estos traslados con la financiación que seguimos exigiendo desde Castilla-La Mancha. No nos negamos a ser partícipes de esta de esta crisis, pero debe hacerse con garantías porque tenemos un sistema de protección que no queremos perjudicar", ha sentenciado.