Ayudas para la dana: el Gobierno aprueba 26 millones de euros para las diputaciones de Albacete y Cuenca

El Consejo de Ministros de Gobierno de España ha autorizado la concesión de 26 millones de euros a las diputaciones de Albacete y Cuenca para la reparación de las carreteras provinciales e infraestructuras municipales dañadas tras la DANA de octubre de 2024.

El municipio albaceteño de Letur y las localidades conquenses de Mira y Landete sufrieron las consecuencias más graves de las riadas en Castilla-La Mancha. El 5 de noviembre de 2024, el Gobierno nacional declaró los territorios inundados como zonas afectadas por una emergencia civil.

Esta declaración recogía la posibilidad de conceder subvenciones de hasta el 50 por ciento del coste de las obras de reparación de los inmuebles y servicios de titularidad municipal. Al respecto, los más de 26 millones concedidos se repartirán en 13,5 para la Diputación de Cuenca y 13,3 para la de Albacete.

Ambas subvenciones al superar individualmente los 12 millones de euros requerían la aprobación del Consejo de Ministros.

Al concluir el plazo de presentación de solicitudes aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el 21 de febrero de 2025, se ha formulado la resolución que dicta esta subvención para ambas diputaciones provinciales.