La ONCE organiza en Azuqueca de Henares (Guadalajara) una exhibición para enseñar cómo trabajan los perros guía

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) y el Grupo Social ONCE han organizado en Azuqueca de Henares (Guadalajara) una exhibición de perros guía que pretende mostrar a la ciudadanía cómo se trabaja con estos animales para que lleguen a ser uno de los elementos fundamentales en la movilidad, autonomía y seguridad de las personas ciegas.

Bajo el lema ‘Mucho más que un perro’, la exhibición tendrá lugar el próximo jueves, 9 de octubre, a las 11:00 horas, en el Polideportivo la Paz (Ctra. Alovera, 31), según ha informado la organización.

Este evento contará con la presencia de Miguel Gómez y Alba de la Gándara, instructoras de movilidad con perro guía, que explicarán en un circuito cómo es el proceso de adiestramiento para salvar obstáculos, subir o bajar escaleras, cruzar pasos de cebra, los derechos de acceso o los momentos de ocio y bienestar de estos animales.

En la actualidad cerca de mil perros guía caminan junto a otras tantas personas ciegas por las ciudades y pueblos de nuestro país siendo los ojos de quien no puede ver.