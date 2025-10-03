Castilla-La Mancha, cada vez más lejos de las regiones ricas de España: el PP culpa al "infierno fiscal de Page"

El portavoz adjunto y diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha acusado este viernes al presidente regional, Emiliano García-Page, de condenar a la comunidad autónoma a un "infierno fiscal" que provoca que la renta per cápita de los castellanomanchegos se aleje cada vez más de la media nacional y europea.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Serrano ha advertido de los "gravosos efectos" de las políticas socialistas sobre el PIB per cápita y la renta disponible, asegurando que "todas esas políticas que está implantando Page y las que se está negando a implantar están haciendo que cada año los castellanomanchegos seamos más pobres en comparación con el resto de los españoles y europeos".

Según ha señalado, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que la renta per cápita en Castilla-La Mancha se sitúa 6.045 euros por debajo de la media nacional y 13.282 por debajo de la europea, situando a la región como la quinta por la cola en el conjunto del país.

Ha subrayado que solo en un año la brecha con la media nacional ha aumentado en 835 euros y que, desde 2015, la diferencia se ha incrementado en más de 1.100 euros respecto a la nacional y en 2.400 con la europea, lo que supone "un empeoramiento de más del 22 %".

Avance "más lento"

El diputado popular ha lamentado que Castilla-La Mancha haya sido la última comunidad en recuperar el PIB per cápita desde 2019, evidenciando "un avance mucho más lento" que el del resto de territorios.

Además, ha denunciado que la renta media bruta de la región es la antepenúltima más baja de España, "con una diferencia de más de 14.000 euros respecto a Madrid, lo que refleja un efecto frontera cada vez mayor" derivado, ha dicho, de la falta de competitividad fiscal.

Serrano ha puesto también el foco en la situación laboral. Ha señalado que el 65,7 % del paro registrado en la comunidad es femenino, con más de 46.000 mujeres mayores de 45 años en desempleo, y que solo un 34,4 % cuentan con contratos indefinidos a tiempo completo.

"Se confirma lo que venimos denunciando desde hace tiempo y es que el mercado laboral en Castilla-La Mancha, más allá de los golpes en el pecho de Page, es un mercado en el que prima la precariedad y la desigualdad, con tres trimestres consecutivos de aumento del desempleo y la tasa de emancipación juvenil más baja del país", ha afirmado.

Riesgo de pobreza

Del mismo modo, ha recordado que 730.000 castellanomanchegos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

Ha señalado que la región "suma la mayor inflación acumulada en los últimos cinco años", con una subida de precios del 27,1 %, que en el caso de los alimentos supera el 45 %. Todo ello, en contraste con la recuperación salarial, "ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de más del 13 %", ha asegurado.

"Con Page no solamente no estamos aumentando nuestra riqueza, nuestra renta disponible, ni siquiera estamos estancados, es que estamos perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas, estamos perdiendo renta per cápita cada año y aumentando la brecha respecto a la media nacional y europea", ha sentenciado.

Finalmente, ha denunciado que Castilla-La Mancha soporta un "infierno fiscal" que se refleja en el retraso del llamado "día de la liberación fiscal", que ha pasado del 30 de julio al 19 de agosto en solo un año.

"Un infierno fiscal que se une al que ya de por sí tenemos que soportar con Pedro Sánchez, con esas 97 subidas de impuestos que nos hacen ser uno de los territorios con peor competitividad fiscal y donde peor clima existe para la inversión y para la generación de riqueza y empleo", ha zanjado.