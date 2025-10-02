Page prepara un frente común para obligar al Ministerio a cumplir las sentencias sobre el caudal ecológico del Tajo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que está preparando un frente común junto a las organizaciones que en su día apoyaron al Gobierno regional para "obligar" al Ministerio de Transición Ecológica a cumplir las sentencias que obligan a la fijación inmediata del caudal ecológico en el río Tajo.

Momentos antes de participar en la 5ª reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, Comisión ENVE, del Comité Europeo de las Regiones (CDR) que se está celebrando este jueves en Łódź (Polonia), para abordar políticas de energía, cambio climático y medio ambiente, ha avanzado que “estamos ya en conversaciones con todas las entidades que en su momento denunciaron, que apoyaron al Gobierno de Castilla-La Mancha”, para preparar la defensa jurídica “y obligar a que cumplan con las sentencias, lo mínimo que se puede esperar de un Gobierno”.

“Europa desde hace ya muchísimo tiempo tiene claro lo que algunos en España se resisten a entender o, mejor dicho, a reconocer”, ha explicado. Un futuro de sostenibilidad hídrica que “pasa por gestionar el agua de otra manera", huyendo de herramientas como el trasvase porque "la Europa de los trasvases ya no existe".

En este sentido, ha vuelto a insistir en que si las desaladoras de España funcionasen a su máximo rendimiento “podría sobrar este trasvase y otros muchos”. Y es que bajo su punto de vista, el país “tiene capacidad de desalación” y, de hecho, “una parte importante del Levante” se mantiene a base de desalación.

“Se trata simple y llanamente de no parar en esa progresión y aquí es donde el Gobierno de España tiene que plantearse si el discurso de sostenibilidad es un discurso para los mítines, es de bote, es de farolillo o realmente hay fondo y hay miga y se toman decisiones”, ha reclamado.

Reunión con la ministra

Page también se ha referido al hecho de que el mes de septiembre haya terminado sin que se hayan producido avances respecto a la fijación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, como había prometido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Por ello, ha avanzado que este mismo martes ha cursado una petición para reunirse con ella con el fin de desencallar este tema, ya que si del encuentro "no salen soluciones nos veremos obligados a tomar decisiones más drásticas”.

El regidor castellano-manchego ha recordado que ya son “demasiados meses esperando a que cumplan el compromiso” que desde el propio Ministerio se marcaron.

Page en la reunión del Comité Europeo de las Regiones (CDR) que se está celebrando este jueves en Łódź (Polonia).

“Siempre hay una excusa, siempre hay un argumento”, ha criticado García-Page, antes de recordar que ya son cinco “las sentencias amparadas en la legislación europea, amparadas en la legislación española y nos van a obligar a reclamar la ejecución de sentencia”.

Un movimiento que Page lleva a cabo pocas horas después de que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se reuniera con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sin que se produjeran "avances significativos".

Milagros Tolón en rueda de prensa.

Para la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, más allá de avances y plazos, "lo más importante es que el Gobierno de España ha dado un paso adelante para, de alguna forma, apoyar la política de agua que venimos defendiendo aquí, en Castilla-La Mancha, sobre todo el PSOE en nuestra tierra".

Durante una comparecencia de prensa en Toledo, ha defendido que Aagesen ha verbalizado públicamente que "por supuesto se van a cumplir las sentencias que se establecieron para llevar a cabo ese impulso tan importante para defender nuestro río".

Firmas

Varias de las entidades a las que ha aludido Page, las que forman parte de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos, han pedido a su vez al Gobierno de Castilla-La Mancha que "se mantenga firme y siga manteniendo la exigencia" al Gobierno central de unas nuevas reglas de explotación y nuevos caudales ecológicos.

En declaraciones a los medios ante el Puente de San Martín de la capital regional, Miguel Ángel Sánchez, en representación de este organismo, ha señalado que la Junta "no puede dar un paso atrás y tiene que llevar a los tribunales el cumplimiento" de las sentencias del Tribunal Supremo. De ellas, la última señala que la implantación de los caudales ecológicos debe ser inmediata y no escalonada, como recoge el Plan Hidrológico del Tajo 2023-2027.

"Exigimos al Ministerio de Transición Ecológica que fije inmediatamente esos caudales ecológicos. No hay que perder ni un minuto. Solicitamos que tengamos sobre la mesa unas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que tendrían que estar vigentes hace ya más de año y medio", ha afirmado Sánchez.

De ahí que haya insistido en que no se trata de las reglas que se pusieron encima de la mesa en la Comisión de Explotación de la pasada primavera, sino una nueva normativa que tenga en cuenta los caudales ecológicos apuntados para el año 2027, que "el propio Tribunal Supremo fija que tienen que estar vigentes ya"