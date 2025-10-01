La UCLM marca cifras récord de estudiantes de nuevo ingreso con casi un 105 % de ocupación en grados

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha iniciado el curso 2025/2026 con cifras históricas en la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso.

En total, se han formalizado 6.677 inscripciones en titulaciones de grado, lo que supone una tasa de ocupación global del 104,9% sobre las 6.340 plazas ofertadas, casi cinco puntos más que el curso anterior.

La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero, ha destacado que estos resultados representan "un récord" para la institución, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

"Los datos reflejan que tenemos una universidad sólida, diversa y en crecimiento, que se consolida como un motor de cohesión y desarrollo regional", ha subrayado durante la rueda de prensa en el Rectorado, acompañada por el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación, José Manuel Chicharro y el director del Área de Gestión Académica, Ángel Patiño.

Estudiantes

El aumento de estudiantes llegados de otras comunidades autónomas ha sido uno de los puntos más destacados.

Este curso, el 23,18% de los alumnos de nuevo ingreso procede de fuera de la región, frente al 20,95% del año pasado y el 18,76% de 2023/24. "Es un claro reflejo del atractivo creciente de la UCLM más allá de nuestra región", ha señalado Romero.

En el desglose por campus, Albacete ha registrado 1.784 matrículas (107,5 % de ocupación), Ciudad Real 1.912 (108,9 %), Toledo 1.481 (107,3 %) y Almadén 109 (128,2 %). En Cuenca se ocuparon 924 de las 985 plazas ofertadas (93,8 %), mientras que en Talavera de la Reina se alcanzó un 98,3 % de ocupación.

Por ramas de conocimiento, la mayor demanda se concentró en Ingeniería y Arquitectura (117,5 %) y Ciencias (116,5 %), seguidas de Ciencias Sociales y Jurídicas (101,8 %) y Ciencias de la Salud (102 %). Arte y Humanidades ha alcanzado el 86 %.

Catálogo

La UCLM mantiene un catálogo de 54 grados y 13 dobles grados, a lo que este curso se han incorporado tres nuevas dobles titulaciones: Ingeniería Informática + ADE, Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria + Biotecnología, e Ingeniería Química + ADE, todas con gran acogida en su primer año.

Además, titulaciones implantadas recientemente como Psicología, Matemáticas, Ingeniería Biomédica o Física siguen superando la demanda prevista.

También la matrícula en másteres oficiales ha crecido. Con 1.903 estudiantes matriculados frente a las 2.100 plazas ofertadas, la tasa de ocupación se sitúa en el 90,6% lo que supone un aumento del 10,3% respecto al curso anterior.

La UCLM ofrece este año 61 másteres oficiales, siete más que en 2024/25, entre ellos los nuevos en Inteligencia Artificial, Big Data, Materiales Avanzados, Arquitectura o Terapia Ocupacional en Salud Mental.

Lo más buscado

El programa con mayor demanda sigue siendo el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria, que concentra a 530 estudiantes, casi un tercio del total de matriculados en posgrado.

Romero ha concluido señalando el compromiso de la institución de seguir trabajando para que la UCLM continúe siendo "un referente de calidad, inclusión y oportunidad para todos los jóvenes".