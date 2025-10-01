Reparten 100.000 botellas reutilizables entre la hostelería rural dentro del proyecto ‘Nuestra agua, nuestra tierra’

El proyecto de cooperación ‘Nuestra agua, nuestra tierra’, impulsado por RECAMDER y coordinado por el GDR Entreparques, continúa su marcha en estos días con el reparto por parte de los Grupos de Desarrollo Rural de las 100.000 botellas de cristal reutilizables entre la hostelería rural de sus respectivas comarcas.

Un reparto que se irá realizando de manera paulatina por parte de los GDR y que se realiza con el objetivo de fomentar la sostenibilidad en la hostelería rural y apoyarla en su adaptación a las nuevas normativas, reduciendo los costes y ofreciendo alternativas más sostenibles.

Además del reparto de estas 100.000 botellas, dentro del proyecto de cooperación regional ‘Nuestra agua, nuestra tierra’, se está llevando a cabo una campaña informativa en medios de comunicación y redes sociales con el fin de sensibilizar a la población en general y al sector hostelero en particular sobre el consumo responsable de agua del grifo y la reducción de residuos.

Botellas reutilizables repartidas entre la hostelería rural.

El Grupo de Desarrollo Rural Entreparques es el grupo coordinador de esta iniciativa llevada a cabo por RECAMDER, y cuenta con un presupuesto de 500.000 € financiados con cargo a los fondos LEADER de la reprogramación extraordinaria del periodo 2014/2022, cofinanciados por la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En Ciudad Real, además de en el territorio de Entreparques, también se hará reparto en las comarcas de los grupos Valle de Alcudia, Alto Guadiana-Mancha, Tierras de Libertad, MonteSur y Campo de Calatrava. En la provincia de Albacete, en los territorios de los grupos Sierra del Segura, Ceder Manchuela, Monte Ibérico-Corredor de Almansa y Campos de Hellín.

En la provincia de Cuenca en PRODESE, ADIMAN y CEDER Alcarria Conquense. En la provincia de Guadalajara en las comarcas de los grupos Molina de Aragón-Alto Tajo, ADEL Sierra Norte, FADETA y ADASUR. Y por último, en la provincia de Toledo en ADC Tierras de Talavera y ADIT Montes Toledanos.