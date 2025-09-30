Núñez apuesta por convertir el sector hortofrutícola de Castilla-La Mancha en un "referente mundial"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado este martes por convertir al sector hortofrutícola de la región en un "referente mundial". Por ello, ha criticado al presidente, Emiliano García-Page, porque "ha dado la espalda al campo".

Así lo ha expresado durante su visita a la Feria Fruit Attraction que se está celebrando en Madrid, donde ha lamentado que la región no está al nivel de otras comunidades pese a su "enorme capacidad y de ser una tierra preparada para ser una potencia europea y mundial".

"Hay una falta de apoyo y compromiso de la Junta al sector", ha lamentado el líder de los 'populares' castellanomanchegos.

"La Junta no pone en valor los productos"

Según ha detallado, en 10 años el Ejecutivo de Page "no ha trabajado por mejorar las condiciones del campo, ni por asegurar más agua, mejores precios, una menor fiscalidad o una verdadera incorporación de jóvenes agricultores con impuestos cero que garantice el relevo generacional".

Además, ha expresado que "tampoco ha puesto en valor los productos de la tierra, ni les ha dado el escaparate que merecen".

"La comunidad cuenta con algunos de los mejores productos hortofrutícolas de Europa como el ajo, la cebolla, el melón, la sandía, el pimiento, el melocotón, el albaricoque, el azafrán o el champiñón y no los impulsa ni los protege", ha sentenciado.