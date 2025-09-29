Choque político entre PSOE y PP en Castilla-La Mancha por el agua tras la firma de la Declaración de Murcia

El debate sobre el agua abre de nuevo una brecha política en Castilla-La Mancha tras la firma de la 'Declaración de Murcia' por parte del PP, un acuerdo nacional en materia hídrica que, según el PSOE, resulta "incompatible" con el Pacto Regional del Agua suscrito en la Comunidad Autónoma.

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, ha afirmado a través de su cuenta de X que el documento rubricado por Alberto Núñez Feijóo y los barones autonómicos "consolida los trasvases y las dependencias de agua de los ríos de Castilla-La Mancha hacia el Levante".

Según Gutiérrez, este pacto "supedita el Tajo, el Júcar y el Segura de Albacete al desarrollo de otras regiones" y constituye una "barbaridad". Por ello ha instado al presidente regional del PP, Paco Núñez, a elegir "de qué pacto borra su firma, si del Pacto Regional del Agua o del pacto nacional del PP en Murcia que tanto nos perjudica".

Dice @paconunez_ que ha firmado la Declaración de la Región de Murcia en nombre del @PP_CLM que consolida los trasvases y las dependencias de agua de los ríos de CLM hacia el levante.



Esta declaración pretende que el Tajo, el Júcar, y la zona del Segura de Albacete estén… pic.twitter.com/3npol2dwMm — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) September 29, 2025

La portavoz parlamentaria del PSOE, Ana Isabel Abengózar, ha reforzado estas críticas al señalar que el documento "blinda el trasvase Tajo-Segura" y vuelve a "castigar" a Castilla-La Mancha.

"Con este pacto se sigue expoliando el agua hacia Levante", ha denunciado, lamentando que los populares "dan la espalda a la región cada vez que gobiernan o se sientan en la oposición".

Modificación urgente

Por su parte, el Gobierno autonómico ha reclamado la modificación urgente de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha advertido de que no se puede esperar "a la prórroga, y mucho menos a los penaltis" para cambiar unas normas que "siguen esquilando el Tajo".

Padilla ha insistido en que, si es necesario, el Ejecutivo acudirá a la vía judicial para exigir la ejecución de las sentencias que obligan a revisar estas reglas, recordando que "ni siquiera existe un borrador sobre la mesa".

Defensa del acuerdo

En respuesta, el PP de Castilla-La Mancha ha defendido la Declaración de Murcia y ha negado cualquier "incongruencia" en la posición del partido. Su secretaria regional, Carolina Agudo, ha recordado que el propio presidente autonómico, Emiliano García-Page, declaró el pasado 3 de junio que trabajaría "por un gran pacto nacional para entendernos todos en el agua".

"Lo que defiende Feijóo es lo mismo que defiende Page, aunque este no haya cumplido ni una sola de las medidas recogidas hace cinco años en el pacto regional", ha señalado Agudo.

Reivindicación

La dirigente popular ha subrayado que el pacto nacional planteado por el PP contará con una dotación de 40.000 millones de euros parar infraestructuras hidráulicas, y que ha sido una reivindicación constante de Paco Núñez desde que impulsó el pacto regional.

La secretaria general del PP en C-LM, Carolina Agudo

Agudo ha aprovechado además para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando al PSOE de Castilla-La Mancha de ser cómplice de sus "atropellos constitucionales".

Según ha recordado, los secretarios provinciales socialistas firmaron hace dos años un manifiesto de apoyo a la investidura de Sánchez, "evidencia de que siempre se han plegado a Ferraz".