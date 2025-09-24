Page sobre la derrota de Sánchez en la cesión migratoria para Cataluña: "Hay cosas que tendrían que haber salido"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este miércoles en la II Cumbre de Comunidades Energéticas ´Las comunidades energéticas como punta de lanza de la electrificación´ en Toledo. Piedad López JCCM

"Hay cosas que tendrían que haber salido", este ha sido el juicio emitido este miércoles por el socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al ser preguntado sobre el tumbo del Congreso al acuerdo entre PSOE y Junts para delegar la competencia estatal de la inmigración a Cataluña.

Page, la principal voz crítica contra Pedro Sánchez dentro del partido socialista, ha expresado su alegría por esta "derrota" durante su intervención en la apertura de la II Cumbre de Comunidades Energéticas UNEF, en el Palacio de Congresos de Toledo.

"Hay días que lo mejor que se puede celebrar en la política española es una derrota. Yo celebro la de ayer particularmente", ha confesado.

Los votos de PP, Vox, Podemos y UPN han echado para atrás la tramitación de esta Proposición de Ley. En este sentido, Page ha pedido al Gobierno de España que vuelva a llevar ese texto "bien negociado, bien pactado, probablemente mejor con el primer partido de la oposición, para poder sacar adelante las iniciativas que son indiscutiblemente positivas para todos".