Page activa el modo preelectoral: "Un Gobierno con Vox sería una vuelta de tuerca más a lo que pasó con Cospedal"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha activado el modo preelectoral advirtiendo que un Gobierno regional con presencia de Vox supondría "una vuelta de tuerca más a lo que pasó durante los cuatro años de Cospedal en la presidencia".

Page, que ha sido entrevistado este martes por la Radio-Televisión pública de Castilla-La Mancha para repasar el inicio del curso político, ha augurado que si en las elecciones de 2027 la aritmética diese al PP la posibilidad de llegar a Fuensalida apoyándose en Vox, se agudizaría la situación vivida "los cuatro años anteriores a mi mandato".

Desde su punto de vista, esto significaría "dejar que el agua se fuera más que nunca a Murcia, renunciar a la autonomía y que otras comunidades que reclamaran y sacaran más". En resumen, "dejar de jugar en el terreno de la competencia sana".

Todo con el protagonismo de un partido como Vox cuyo objetivo es "cargarse de un plumazo las autonomías". Por ello, ha considerado "paradójico" que una formación que dice que "la Sanidad o la Educación tienen que estar gestionadas por el Estado, se presenta a las elecciones como caballo de troya para destruir el Estado de las Autonomías".

No obstante, ha recalcado que España tiene "una Constitución fuerte" que "tolera" tanto "a los independentistas que quieren romperla" como a los "radicales de extrema derecha que quieren cargarse la España que ellos no quieren".

Crecimiento del 7 %

En contraposición al único mandato del PP en Castilla-La Mancha durante la democracia, que ha definido como "cuatro años de política dura y retroceso en Bienestar Social, Sanidad o Educación", ha reivindicado que su Gobierno ultima un presupuesto que experimentará una expansión del 7 % respecto al actual.

Page ha calificado estas cuentas como "expansivas, serias y con mucho alma" cumpliendo pese a "las ortodoxas normas" que plantean el Estado y la Unión Europea.

Sobre estos corsés, ha advertido que "si el Estado quisiera apretar más a las comunidades autónomas, se resentirían con claridad la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Otro detalle que ha valorado es la circunstancia de que vayan a ser aprobados "el día que marcan las leyes", algo que "no pasa en muchas comunidades autónomas, ni en muchos ayuntamientos ni en el Estado", que como ha recordado lleva dos años prorrogando las cuentas generales.

En relación a esta situación, ha asegurado que "yo mismo no sería capaz de estar tres mandatos sin un presupuesto aprobado", pero más allá de regular esta situación con leyes, algo que ha reconocido que no sería justo, "el aguante en la política depende de dónde tengas el listón de la dignidad pública".

"Lo más grave no es que no se saque el presupuesto, sino que no hayan sido capaces ni de presentarlos". "Una legislatura sin sacar un presupuesto, para mí, resulta difícil de entender", ha zanjado.