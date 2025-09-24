"El mimo por nuestro legado tiene que ser absoluto, porque si no lo perderemos"

El alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro; la viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo; el periodista y director del Máster de EL ESPAÑOL, Miguel Ángel Mellado y el molinero Juan Bautista, han coincidido en la necesidad de cuidar con "mimo" el "legado histórico" de Campo de Criptana (Ciudad Real) para no perderlo.

Una idea que ha partido de la idea esgrimida por Bautista durante la mesa 'Turismo, patrimonio, y cultura como motor del desarrollo rural' celebrada durante el foro 'Entre gigantes: vino, cultura y patrimonio' que ha organizado EL ESPAÑOL de CLM con el Ayuntamiento criptanense.

"En La Mancha llegó a haber 480 molinos de viento y de ellos solo quedan nueve con maquinaria original. El mimo tiene que ser absoluto porque si nuestro legado lo descuidamos, lo perderemos", ha reflexionado el molinero.

Bautista ha descrito su oficio como carpintero molinero, que llegó a perderse hace más de un siglo por la caída en desuso de este tipo de maquinarias y que exige una sensibilidad especial desde el primer momento.

En este sentido, ha relatado cómo cuando comienza a reparar una maquinaria, "elegimos el tipo de madera y el árbol en sí" ya que dependiendo de la pieza "tiene unas características u otras". "Los molinos son inmuebles que están expuestos a cambios de temperatura, humedad y a insectos, por lo que sufren mucho", ha advertido.

En el caso concreto de Campo de Criptana ha enfatizado en el "tesoro" que supone el hecho de conservar tres maquinarias originales y también en la "suerte de haber contado con Cervantes como mejor comercial" de promoción a nivel mundial.

"El milagro de Criptana"

Por su parte, Miguel Ángel Mellado, maestro de periodistas y natural de Campo de Criptana se ha detenido en analizar el "milagro" de Campo de Criptana. "Cervantes dio decenas de nombres de pueblos en El Quijote, pero Campo de Criptana no aparece. Sin embargo, mucha gente cuando piensa en esa lucha con los gigantes del capítulo ocho, lo relaciona con Campo de Criptana", ha explicado.

Como maestro de periodistas, Mellado ha sintetizado el análisis sobre su pueblo en un titular basado en las tres fortalezas: "Los molinos, que somos pobres y nuestra gente". "Los molinos hay que cuidarlos como si fuera nuestra madre. Somos pobres porque La Mancha es una tierra muy extensa y tenemos la necesidad de estar unidos. Y por último, otro gran valor es la gente que ha pasado por allí".

Más allá de detenerse en criptaneses universales como Sara Montiel o Luis Cobos, también ha recordado cómo en 1615, en Campo de Criptana, trajeron unas reliquias de una de las 11.000 vírgenes ejecutadas por los hunos en Colonia. Y todo por mediación de un gobernador de Gante que era oriundo del municipio.

"Ahora mismo la reliquia continúa en un convento de aquí y hay mucha gente que no lo sabe", ha agregado.

De igual modo, ha reivindicado la "responsabilidad" que siempre ha sentido por ser de Campo de Criptana. Incluso ha recordado cómo en uno de los periódicos en los que ha trabajado a lo largo de su extensa y prolífica carrera profesional, dirigió un reportaje sobre la banda de música y con el que sintió un orgullo especial".

Plan de Turismo

En cuanto a Santiago Lázaro, ha detallado la estrategia que han seguido en el Ayuntamiento para desarrollar el sector turístico en la localidad. Partiendo de la certeza de que "había recursos que teníamos que poner en valor", ha precisado que "detectamos que teníamos bastantes visitantes pero que pasaban pocas horas aquí".

De ahí que la primera premisa pasara por "alargar la visita". Como primer paso, decidieron "eliminar elementos que no eran propios" de la explanada de los molinos como un aparcamiento público cuya supresión fue impopular en un primer momento.

Un primer paso al que le siguieron la mejora de elementos como el centro de interpretación de los molinos -una infraestructura que ayuda a entender "cómo durante un tiempo esto fue como Silicon Valley"- la recuperación de un molino de vino como "conexión con las bodegas" o la musealización de la casa de Sara Montiel.

En esta planificación, ha destacado también la presencia del Tren de los Molinos o la parada el próximo año del tren 'Al-Andalus' otra iniciativa de Renfe en el que los usuarios "pagan 9.000 euros" por un billete de una semana que les traslada por varias ciudades de la mitad sur como Toledo, Cáceres, Córdoba y también Campo de Criptana. Apuesta por la industria cultural Por último, Carmen Teresa Olmedo se ha detenido en la importancia que tiene acercar la cultura en un territorio disperso como Castilla-La Mancha. "Acercar la cultura a todos los rincones nos hace crecer como individuos y enfrentarnos a nuestras propias contradicciones". Una de las puntas de lanza de esa planificación tiene que ver con la Red de Teatros, un instrumento que "permite a muchos pueblos disfrutar de obras que de otra manera solo se podrían ver en Madrid". Además, ha recordado que en los lugares "donde no hay auditorios o teatros, tenemos otro tipo de oferta que podemos adaptar". A la hora de aprovechar la cultura como motor económico, también ha ensalzado el papel de los yacimientos arqueológicos, unos recursos que la administración regional está mejorando desde tres puntos de vista. "Estamos mejorando en accesibilidad, en sostenibilidad y también en la incorporación de nuevas tecnologías como la realidad virtual", ha sentenciado.

El foro "Entre gigantes: vino, cultura y patrimonio", organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Campo de Criptana, se ha celebrado este miércoles 24 de septiembre en el restaurante Las Musas de la localidad ciudadrealeño, con los emblemáticos molinos como telón de fondo.

La cita ha contado con el patrocinio del Gobierno de Castilla-La Mancha, Moeve, Globalcaja, Cojali y el propio restaurante Las Musas, así como con la colaboración de Bodegas y Viñedos Castiblanque como proveedor oficial.