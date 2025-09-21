Una mujer sorprendida por el frío de verano, en una imagen de archivo.

Una mujer sorprendida por el frío de verano, en una imagen de archivo. Comunidad de Madrid

La semana se despide en Castilla-La Mancha con un descenso de temperaturas y posibles tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica lluvias débiles en el este de la región y rachas de viento en la Serranía de Cuenca para este domingo.

Castilla-La Mancha se prepara para un domingo de transición meteorológica. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada estará marcada por una bajada de las temperaturas y la posibilidad de chubascos y tormentas en el este de la comunidad.

A lo largo del día, los cielos, que amanecerán con nubes medias y altas, irán despejándose progresivamente. Sin embargo, en el tercio oriental de la región se espera la aparición de nubes de evolución que podrían dejar lluvias débiles, aisladas y dispersas, especialmente durante la primera parte de la jornada. En las sierras de Cuenca y en el sureste de Albacete no se descartan brumas o bancos de niebla a primera hora de la mañana.

El cambio más significativo se notará en los termómetros. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, que será especialmente notable en las zonas de sierra y montes del oeste, así como en las montañas de Guadalajara. Las máximas también se desplomarán, con un descenso localmente notable en la mitad occidental de la región y en Guadalajara. En Albacete, las variaciones serán menos acusadas.

En cuanto al viento, soplará flojo de componente oeste y noroeste, aunque se esperan intervalos moderados y rachas fuertes en la Serranía de Cuenca durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán de la siguiente manera en las provincias: Albacete: entre 17°C y 31°C; Ciudad Real: entre 16°C y 28°C; Cuenca: entre 15°C y 27°C; Guadalajara: entre 14°C y 25°C y
Toledo: entre 14°C y 28°C.