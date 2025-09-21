La semana se despide en Castilla-La Mancha con un descenso de temperaturas y posibles tormentas

Una mujer sorprendida por el frío de verano, en una imagen de archivo. Comunidad de Madrid

Castilla-La Mancha se prepara para un domingo de transición meteorológica. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada estará marcada por una bajada de las temperaturas y la posibilidad de chubascos y tormentas en el este de la comunidad.

A lo largo del día, los cielos, que amanecerán con nubes medias y altas, irán despejándose progresivamente. Sin embargo, en el tercio oriental de la región se espera la aparición de nubes de evolución que podrían dejar lluvias débiles, aisladas y dispersas, especialmente durante la primera parte de la jornada. En las sierras de Cuenca y en el sureste de Albacete no se descartan brumas o bancos de niebla a primera hora de la mañana.

El cambio más significativo se notará en los termómetros. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, que será especialmente notable en las zonas de sierra y montes del oeste, así como en las montañas de Guadalajara. Las máximas también se desplomarán, con un descenso localmente notable en la mitad occidental de la región y en Guadalajara. En Albacete, las variaciones serán menos acusadas.

En cuanto al viento, soplará flojo de componente oeste y noroeste, aunque se esperan intervalos moderados y rachas fuertes en la Serranía de Cuenca durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán de la siguiente manera en las provincias: Albacete: entre 17°C y 31°C; Ciudad Real: entre 16°C y 28°C; Cuenca: entre 15°C y 27°C; Guadalajara: entre 14°C y 25°C y

Toledo: entre 14°C y 28°C.