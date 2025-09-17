El PSOE acusa al Paco Núñez de vivir en una "contradicción permanente" sobre el uso de la quita de deuda

El PSOE de Castilla-La Mancha ha respondido a las críticas del presidente regional del PP, Paco Núñez, sobre la condonación parcial de la deuda autonómica, asegurando que "miente" al afirmar que esos recursos no podrán destinarse a gasto social.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha afirmado que "si pasamos el detector de mentiras a la entrevista que Núñez ha concedido, el polígrafo hubiera saltado por los aires".

Según Padilla, el dirigente popular "ha mentido en cuestiones que todo el mundo sabe que no son ciertas, incluso en asuntos en los que existen mensajes escritos de su propio partido que dicen lo contrario de lo que él asegura".

En referencia a la quita de deuda, Padilla ha sido contundente: "O es el único en toda España que no entiende que cuando te perdonan parte de la deuda que tienes, ese dinero lo puedes destinar a otra cosa, o lo que le pasa es que le molesta que vayamos a invertir en educación, sanidad, dependencia o vivienda para jóvenes".

Trabajo constante

Por su parte, el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes, Antonio Sánchez Requena, ha lamentado que Núñez sea "el único que no se entera" de que la condonación "aumenta la capacidad de gasto" de Castilla-La Mancha: "Un día más, ha salido con su traje de Paco Bulos. El PP vive en una contradicción permanente: ahora dicen que ese dinero no se puede usar para gasto social cuando llevan 15 días pidiéndolo. Es evidente que mienten constantemente", ha afirmado.

Requena ha destacado que, mientras el Gobierno regional trabaja en mejorar la vida de las familias, con medidas como la gratuidad del primer curso universitario, el impulso a la educación infantil de 2 a 3 años o el mantenimiento de escuelas rurales, Núñez "se dedica a hablar mal de la región y a repetir los argumentos de Génova".

Incapacidad

"Núñez nunca será presidente de Castilla-La Mancha porque es incapaz de defender aquí lo que sí defienden otros en Europa, como el sector agrario o el agua. Ha sido incapaz de decirle a Feijóo algo tan sencillo como "no al trasvase", ha añadido el diputado socialista.

Desde el PSOE aseguran que, frente a las críticas del PP, el Ejecutivo de Emiliano García-Page continuará destinando los nuevos recursos a reforzar servicios públicos fundamentales y a garantizar que la quita de la deuda "se traduzca en progreso para la región".