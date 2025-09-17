Castilla-La Mancha mantendrá el 100% de los medios aéreos antiincendios hasta finales de octubre

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aclarado que la desescalada del dispositivo de incendios forestales (Infocam) se desarrollará "más despacio" ante las acusaciones vertidas por el sindicato CSIF que lamentaba la retirada y reducción del operativo en plena época de alto riesgo.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que el repliegue habitual se ajusta a los índices de propagación y que se hará de forma más progresiva. "Mantendremos el 100 por ciento de los medios aéreos (29) hasta finales de octubre porque todavía tenemos temperaturas seis grados por encima de la media", ha señalado.

Gómez ha insistido en que los equipos de Infocam "trabajan los 365 días del año", alternando entre extinción y prevención.

Sin embargo, desde CSIF denunciaron a comienzos de esta semana que el pasado viernes se retiraron 16 medios de extinción y siete de vigilancia. Asimismo, alertaron que el próximo 19 de septiembre se desactivarán otros 63 medios de extinción y 15 de vigilancia que dejarán el operativo al 50% de su capacidad.

El sindicato también criticó la reducción de los días de campaña, de 112 a 96, lo que supone a su parecer una limitación de la prevención. Además, señalaron que la Junta mantiene brigadas helitransportadas en puntos estratégicos como Villares del Saz (Cuenca) o Corduente (Guadalajara), pero "sin personal".

"Mantienen el contrato de los helicópteros simplemente por imagen, pero no conservan a los bomberos forestales", lamentaba Ana Nares, delegada de CSIF Geacam. Tras los recientes incendios en la región, piden al Ejecutivo regional que mantenga todos los recursos disponibles.