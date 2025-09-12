Los precios suben un 2,4% en agosto en Castilla-La Mancha: vivienda, agua y electricidad, lo que más se encarece

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 2,4 por ciento en agosto en Castilla-La Mancha en comparación con el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este ascenso ha estado liderado por el encarecimiento de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, cuyos precios subieron un 6 % respecto a agosto de 2024.

Con estos datos, la región encadena tres meses seguidos de subida y en lo que va de año la inflación llega al 1,4 %. En contraposición, la ropa y el calzado han sido la única categoría donde se redujo el IPC, -0,6 %.

Mismo IPC que en julio

En España, el IPC ha sido del 2,7 %, la misma tasa que julio. El abaratamiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,6 %), vestido y calzado (-0,9 %), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,3 %) y vivienda (-0,2 %) han moderado la inflación de este mes de agosto.

Sin embargo, el ocio y cultura se han encarecido un 1,4 %, los hoteles, cafés y restaurantes un 0,6 %, el menaje un 0,5 % y la medicina y el transporte un 0,1 %.

La tasa de inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se sitúa en el 2,4 % interanual, una décima por encima del dato de julio.

El IPC de agosto más elevado, por encima de la media nacional, lo han registrado Baleares (3,2 %), Comunidad Valenciana (3,2 %) y Asturias (3,1 %). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1 %), Murcia (2,1 %) y Canarias (2,2 %).