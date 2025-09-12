Cortes de tráfico por obras en uno de los tramos de autovía más concurridos de Castilla-La Mancha

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Sociedad Concesionaria, ha dado inicio a las obras de mejora de la capa de rodadura del firme en varios tramos de la A-4, entre Manzanares y Almuradiel (Ciudad Real). Se trata de una de las autovías más concurridas del país, ya que conecta la Comunidad de Madrid con Andalucía.

Por ello, de cara a garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán distintas afectaciones al tráfico.

Del 15 al 26 de septiembre, entre las 8 y las 20 horas, se realizarán cortes de carril dejando uno solo abierto al tráfico. Se hará en el sentido Córdoba, entre los kilómetros 170,6 y 173,1 y entre el 178,7 y el 180,1; y en sentido Madrid entre los kilómetros 234,45 y 231,325 y del 229,9 al 227,900.

Asimismo, se llevarán a cabo cortes de tráfico en los ramales de entrada a la autovía en el kilómetro 171 sentido Córdoba y en los kilómetros 231 y 234 sentido Madrid.

Rutas alternativas

Según ha informado el Ministerio, de cara a asegurar la fluidez del tráfico durante las intervenciones, los itinerarios serán debidamente señalizados. Asimismo, se habilitarán rutas alternativas.

Los trabajos también contarán con intervenciones de refuerzo y mejora de la capa de rodadura, así como de la señalización horizontal.