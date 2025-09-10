La Junta niega que vayan a cerrar las urgencias en 11 pueblos de Castilla-La Mancha y lamenta los "bulos" del PP

Esther Padilla atendiendo a los medios de comunicación a la entrada de las Cortes.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha desmentido este miércoles el supuesto cierre de once puntos de atención continuada en la región, tras las críticas del Partido Popular, y ha afirmado que "en ningún caso" existe intención de clausurar estos servicios de urgencias.

En rueda de prensa, Padilla ha explicado que el nuevo mapa sanitario regional aprobado por el SESCAM busca regular y dar seguridad jurídica a la prestación de la atención continuada, garantizando la continuidad de los puntos de urgencias con una organización más clara y ajustada a la normativa vigente.

"No se elimina ningún punto de atención continuada, se asegura su funcionamiento con mayor seguridad legal y administrativa", ha subrayado.

Partido Popular de Castilla-La Mancha

El diputado autonómico del PP, Juan Antonio Moreno, expresó el pasado martes su preocupación por la resolución que, según los populares, podría afectar a los puestos de atención permanente en Albacete (Molinicos), Ciudad Real (Alamillo, Viso del Marqués, Albadalejo y Villanueva de la Fuente), Cuenca (Villanueva de la Jara, Campillo de Altobuey y Horcajo de Santiago) y Guadalajara (Almonacid de Zorita, Tamajón y Budia).

Polémica

Moreno indicó que la resolución del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, publicada el 18 de agosto, delega en el director gerente del SESCAM la decisión de abrir o cerrar estos puestos.

Esta situación, a su juicio, genera "muchas dudas" sobre la seguridad jurídica y la continuidad del servicio. El PP solicitó una aclaración oficial en el Diario Oficial, en lugar de declaraciones de portavoces, para garantizar la transparencia de la información.

Respuesta del Gobierno regional

Padilla ha recordado que los únicos que intentaron cerrar estos puntos fueron los gobiernos del PP bajo la gestión de María Dolores de Cospedal, una medida que fue paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

"Muchos nos echamos a la calle, lo denunciamos y fue la justicia la que lo impidió. Lo que hizo ayer el PP fue invertarse un bulo para generar alarma entre la población, ha señalado la portavoz.

Además, la portavoz ha destacado que desde 2015 el Gobierno regional ha trabajado para revertir los recortes sanitarios y sociales, que llegaron al 20% en Sanidad y hasta el 40% en protección social.

Problema heredado

Castilla-La Mancha cuenta actualmente con un presupuesto sanitario un 55% superior al heredado del PP, así como con un sistema reforzado y con una plantilla de sanitarios más amplia.

Padilla ha criticado al PP por usar la demagogia y ha afirmado que la formación "no está legitimada para dar lecciones en sanidad, educación o bienestar social", concluyendo que la Sanidad de Castilla-La Mancha es hoy "un ejemplo para que estén calladitos".