El PP llama a Page "cómplice" de Sánchez por apoyar la quita de la deuda y el PSOE responde: "O recortan o torpedean"

El PP y el PSOE de Castilla-La Mancha se han enfrentado este lunes con dureza por la condonación de 4.927 millones de euros de deuda autonómica aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros, que se suma a la del resto de comunidades del régimen común. Aunque la medida permitirá a la región ahorrar más de 760 millones en intereses en la próxima década, el hecho de que haya nacido de un compromiso del Gobierno de Sánchez con ERC para garantizar la aprobación de los presupuestos ha avivado la tensión política.

Pese a que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha defendido la decisión como una medida de "justicia elemental" para compensar la infrafinanciación histórica de Castilla-La Mancha" y ha recordado que ya venía reclamando esta medida "mucho antes de que los independentistas plantearan la necesidad", el PP regional ha cargado con dureza contra la misma y ha asegurado este lunes que celebraría que no se llevase a efecto.

José Martín-Buro, vicesecretario de Política Social de los populares castellanomanchegos y diputado autonómico, ha denunciado durante una rueda de prensa la "demagogia e incongruencia permanente" de Page y del PSOE dando el visto bueno a "una operación tramposa y sectaria". Sobre la deuda, ha dicho que "lejos de desaparecer", al ser asumida por el Estado, "la pagaremos todos los ciudadanos con más impuestos, menos inversiones y un futuro hipotecado durante décadas".

Page "celebra esta infamia", ha añadido Martín-Buro, porque "está rendido y sometido a Sánchez". "Es mucho más socialista que castellanomanchego. No nos merecemos un presidente que antepone los intereses de su partido al bienestar de nuestra tierra", ha continuado, calificando a los socialistas de la región como "cómplices necesarios de las políticas sectarias de Pedro Sánchez, que solo buscan el enfrentamiento y el reparto de privilegios a costa de todos los españoles".

El @PP_CLM dice que se alegraría de que nuestra Región perdiera los 760 millones que ahorraríamos en intereses por la quita de la deuda.



Es coherente con quienes disfrutaron de los recortes y de los que hacen del “cuánto peor para todos, mejor para nosotros” su lema político.… — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) September 8, 2025

Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha no ha tardado en responder a la oposición. Sergio Gutiérrez, secretario de Organización, ha escrito en X que "el PP de Castilla-La Mancha dice que se alegraría de que nuestra Región perdiera los 760 millones que ahorraríamos en intereses por la quita de la deuda".

"Es coherente con quienes disfrutaron de los recortes y de los que hacen del 'cuánto peor para todos, mejor para nosotros' su lema político. Paco Núñez se ha convertido en el líder de un partido peligroso para Castilla-La Mancha: o recortan o torpedean, pero nunca ayudan", ha reflexionado.

Un PP "perjudicial"

En la misma línea, el diputado autonómico socialista Sergio García-Navas ha denunciado que "comenzamos la semana con un PP que no soporta que a Castilla-La Mancha le vaya bien y que siguen oponiéndose a esa quita de deuda, a esa condonación de 5.000 millones que suponen ese agujero que dejó Cospedal".

"No entendemos que, por un lado, aplaudan que no nos condonen esa deuda, esos 5.000 millones de euros, pero, por otro lado, encima se dediquen a decir a qué deberíamos dedicar ese ahorro", ha señalado García-Navas después de que Martín-Buro haya reclamado que los fondos se destinen a reforzar la Atención Primaria, mejorar las retribuciones de los profesionales, aumentar la aportación a los ayuntamientos para programas como la ayuda a domicilio, elevar los precios de concertación en residencias de mayores y centros de infancia y familia o poner en marcha un plan urgente contra la pobreza.

"Es, desde luego, a lo que nos tiene acostumbrados este PP de Castilla-La Mancha, a esa hipocresía política, sin liderazgo y siendo un partido político perjudicial para esta tierra", ha finalizado el parlamentario socialista.