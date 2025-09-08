Desalojan a unos 20 vecinos de un edificio de la calle Segóbriga de Cuenca tras detectar daños estructurales

Un edificio privado de la calle Segóbriga de Cuenca ha tenido que ser desalojado por daños estructurales que comprometían la seguridad del inmueble.

Según la información de la Policía Local y el Ayuntamiento de Cuenca, el desalojo tuvo lugar este domingo por la noche en colaboración con los bomberos de la capital, después de que los vecinos alertaran de ruidos y del hundimiento en un pilar y varios tabiques, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Tras la inspección inicial, se decidió evacuar de manera inmediata a los residentes como medida de precaución, mientras se procedió a precintar el edificio para evitar riesgos mayores.

En total, han sido desalojadas alrededor de 20 personas, entre ellas varios menores de edad. Dos familias con un total de seis integrantes han requerido realojo temporal en hoteles de la ciudad, donde han sido acogidos provisionalmente.

El inmueble permanecerá precintado hasta que los técnicos realicen una inspección exhaustiva del edificio y determinen la viabilidad de su uso.

Visita al inmueble hace un mes

El Ayuntamiento de Cuenca ha comunicado que técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo visitaron el edificio hace poco más de un mes a petición de los propios vecinos. En esa visita, se les informó de la necesidad de realizar un refuerzo estructural.

La comunidad de propietarios solicitó y obtuvo la licencia para llevar a cabo estas obras, que se ejecutaron recientemente. Debido a los daños, la Gerencia hará una nueva visita este lunes para determinar qué ha pasado.